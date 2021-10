“No todos somos surtidores irresponsables de semen”: Humberto de la Calle sobre el aborto

Recientemente el político colombiano sorprendió a sus seguidores con una serie de trinos acerca del aborto. Humberto de la Calle rompió el silencio y decidió hacerse campo en el álgido debate sobre este tema que ha estado bastante movido en los últimos días.

“Compañeras: no nos excluyan. Muchos hombres sufrimos cuando nuestra pareja piensa en el aborto. La decisión es de ella. El cuerpo es de ella. Pero no todos somos simples surtidores irresponsables de semen”, fue uno de los mensajes que escribió de la Calle en su cuenta de Twitter y que más generó polémica en la red social.

Ante este trino varias personas se molestaron y respondieron de manera tajante. “Póngase condón o vaya a que le hagan la vasectomía, ya está entradito en años como para andar en esos trotes”, respondió una usuaria de la red social.

Otro de los comentarios es: “Señor, si quiere tener hijos eso se habla entre dos personas y si se llega a un acuerdo los tienen. Sin embargo si nunca lo hubo, ningún hombre puede decidir sobre el cuerpo de la mujer”.

Mientras tanto, otros usuarios lo apoyaron e incluso intentaron mediar entre su posición y quienes la rechazaron. “Él tiene toda la razón, la decisión es de dos. El problema es que la mayoría de los hombres se van, riegan hijos como semillas sin responder. El aborto es un acto cruel y muchas toman esta decisión presionadas por circunstancias. Mejor educación sexual y prevención”, escribió una internauta.

Pero ese no fue el único trino que de la Calle hizo al respecto. Antes de ese ya había hecho una publicación que le dio entrada a todo tipo de reacciones. En su mensaje, sugirió que el aborto no es un capricho de las mujeres.

“No estás entendiendo. No es que sea rico abortar. No existe algo como abortion party. Pero cuando una mujer se lo plantea, es porque afronta una tragedia. Muy brutal eso de sumarle cárcel. O morirse en la clandestinidad”, escribió el político en la red social.

“El aborto legal, seguro y gratuito, ya debería estar dentro de los objetivos del milenio y debería a su vez constituir un medidor de desarrollo social”, respondió un usuario de Twitter.

Y aunque la mayoría de comentarios que generó la publicación están relacionados con el tema central: el aborto, también hubo quienes aprovecharon para desahogar su molestia por otros asuntos en los que estuvo inmiscuido el escritor.

“El que no entiende es ud, o se hace el bobo o es tontico. Ud está de acuerdo con el aborto pero hay personas que NO. Según ud, todos deben entender lo que sumercé entiende. Cuando dijimos NO en el plebiscito entendíamos perfectamente, a ud se le dañó el entendedero”, escribió una usuaria de la red social.

“Increíble que en Colombia aun estén discutiendo sobre la legalidad del aborto. Que país tan atrasado. Eso es el resultado de seguir mezclando la religión en todo. Un pueblo ignorante y religioso es una bomba. Con esta misma bomba eligen sus dirigentes, por eso están como están”, es otro de los comentarios sobre la publicación de Humberto de la Calle.

Cabe recordar que el pasado 28 de septiembre se llevó a cabo, en varias ciudades de Colombia, manifestaciones con el fin de exigir la interrupción del embarazo de manera legal y segura.





