Residente eliminó el video en contra J Balvin, pero dejó encendida la polémica

La crítica de J Balvin a los Latin Grammy y la nominación de representantes del reguetón a ese certamen avivó una fuerte respuesta de Residente. A través de un video, el artista puertorriqueño arremetió contra el colombiano, aunque pocas horas después de hacer llegar su mensaje, lo eliminó.

Ya el video no aparece en el perfil oficial de René, donde lo había publicado en la tarde de este miércoles 29 de septiembre. Además, en los comentarios a la publicación se había conocido la reacción de varios artistas del género y el mismo J Balvin.

Por ejemplo, en la publicación, el artista colombiano, intérprete de ‘Morado’, hizo un breve comentario. “Respeto tu opinión”, escribió el paisa pese a las críticas que recibió por parte del ex integrante de Calle 13. Así mismo, en esa publicación había escrito Don Omar, uno de los clásicos exponentes del reguetón.

“Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”, escribió el también puertorriqueño, intérprete de Taboo o Angelito, en la publicación de su colega y compatriota.

Aunque la enemistad entre J Balvin y Residente parece venir de tiempo atrás, la molestia del cantante de ‘El Aguante’ surgió por la convocatoria a boicotear los Latin Grammy cuando múltiples colegas estaban nominados, además se va a realizar un homenaje a la vida artística de Rubén Blades.

En 2019, durante un en vivo de René con Bad Bunny, los seguidores les preguntaron qué podría romper la amistad entre ambos, quienes se habían unido en manifestaciones contra el gobierno del país. René, sin dudarlo, aseguró que J Balvin sería el motivo.

Aunque Residente eliminó el video de su cuenta, el daño ya estaba hecho. El mensaje se hizo viral en redes sociales en pocos minutos y marcó la tendencia. Además, múltiples artistas se pronunciaron sobre la polémica.

J Balvin tampoco mantuvo sus trinos en contra de los Latin Grammy, escritos en su cuenta de Twitter, y los habría eliminado poco después. En ellos, cuestionaba que el certamen no “valora” el género urbano y pedía a los demás representantes no asistir a la ceremonia.

La nueva polémica

El cantante de ‘In da getto’ reaccionó el pasado 28 de septiembre a la lista de nominados a los premios más importantes de la música latina. “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos Rating, pero no nos dan el respeto”, manifestó José Álvaro en aquella plataforma. Minutos después, compartió otro trino y advirtió que “Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento”.

Los mensajes no cayeron muy bien en muchos exponentes del género urbano, a tal punto que René Pérez, mejor conocido como ‘Residente’, envió una contundente respuesta al colombiano que ha sido objeto de muchos memes, especialmente en Twitter, donde según muchos usuarios, ya se ha perdido la cuenta de las veces que han ‘cancelado’ a Balvin. Los carritos de perros calientes han sido principales protagonistas de las burlas y críticas hacia el cantante de temas como ‘¿Qué más pues?’, ‘Yo te lo dije’ y ‘Mi gente’ entre otros.

Residente, en respuesta, cuestionó duramente al paisa por querer “boicotear” los premios que este año le rendirá un homenaje a Rubén Blades. “Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló Residente.

“Tienes que entender José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, puntualizó René.

