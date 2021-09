El Ministro de Ambiente se reunió con la niña que le pidió detener la deforestación y parar el daño al ecosistema

Sara Sofía se reunión con el ministro de Ambiente, Carlos Correa

Durante la semana pasada, una niña de seis años, llamada Sofía, llamó la atención de la comunidad luego de que enviara un video, al noticiero del Canal Caracol, en el que reclamaba, enfáticamente, el daño que se estaba haciendo sobre el medio ambiente con prácticas como la deforestación. La menor, que desde los tres años, según explicó ella misma, está firmemente entregada a la defensa del planeta, le hizo un fuerte reclamo a Carlos Correa, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del país. El llamado de atención llegó a oídos del jefe de esa cartera, quien decidió invitar a la joven líder ambiental a reunirse con él, en Bogotá.

“Señor ministro, en nombre de las futuras generaciones, le pido que, por favor, detenga ya ese ecocidio”, argumentó la niña en el video que fue expuesto en la sección de ‘El periodista soy yo’ de ese informativo. Sofía, desde Floridablanca, Santander, le envió un ‘cordial saludo’ al ministro, y se dispuso a manifestarle sus más grandes preocupaciones.

“Reciba un cordial saludo. Desde que tengo tres años, me he inclinado por la defensa del medio ambiente. Ahora, que ya crecí un poco, entiendo mucho mejor la importancia de defender nuestros recursos naturales”, comentó la niña que, posterior a ello, resaltó la labor del ministro que, previamente, había reportado que, en el país, se habían sembrado 67 millones de árboles. Aunque para Sofía esta acción es de resaltar, no es suficiente, pues, según manifestó, en la Amazonía colombiana se talan, cada hora, ‘13 mil árboles primarios’. “No podemos celebrar una cosa e ignorar otra”, recalcó.

Carlos Correa, quien escuchó los reclamos de la niña en su contra, la invitó a Bogotá, en medio del contexto de la Feria Internacional del Medio Ambiente, que se desarrolla en Corferias. Allí, tomados de la mano, tal y como lo dejó ver Noticias Caracol, los dos recorrieron el establecimiento y hablaron de las situaciones que tanto preocupan y consternan a la pequeña Sofía.

“No quiero que sigan talando árboles, porque son los que producen el oxígeno”, le enfatizó la niña al ministro Correa que, a las afueras de las estanterías de la Feria, le preguntó acerca de las razones por las cuáles había decidido aceptar su invitación y llegar a la capital del país.

En medio de su labor, y para responder las dudas de la líder ambiental, Carlos Correa, explicó paso a paso el proceso que se realiza, en nombre del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente, Iván Duque, para reforestar el país y cuidar el medio ambiente. Según Correa, le detalló a la niña, “desde cómo iniciamos los viveros, cómo comenzamos a sembrar esos 180 millones de árboles, cómo van creciendo y cómo los estamos sembrando en toda la regiones del país”.

En la conclusión del largo recorrido que hicieron el ministro y Sofía, la niña recordó, ante los micrófonos del noticiero que, “es la hora que nosotros alcemos la voz y les exijamos a los adultos la preservación de los recursos naturales que nos pertenecen a nosotros los niños”. El ministro, en respuesta, le pidió a la menor seguir trabajando, a su lado, para proteger el espacio vital

En agosto de este año, la niña ya se había convertido en noticia cuando, al igual que cómo lo hizo con el ministro, llamó a los profesores del país a ponerle atención a la gravedad del calentamiento global y de la destrucción del planeta.

“Por eso quiero pedirles de manera respetuosa a todos los profesores de nuestro país, tanto de colegios públicos como privados, que en cada materia que nos enseñan dediquen 15 minutos para que podamos aprender a poner nuestro granito de arena en temas como el cuidado del agua, no talar árboles y mejor sembrarlos, la sustitución de los plásticos de un solo uso, la separación de los residuos desde nuestras casas, no botar basura a las calles y la importancia de utilizar transporte como bicicletas o patinetas eléctricas”, detalló.









