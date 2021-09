El abogado del Pitufo de Ávila fue realista: “Debe cumplir toda la condena en prisión”

FOTO # 49 (HORIZONTAL) FO3049 CALI, 22 JUL. 2009 (COLPRENSA-EL PAIS). – ANTHONY DE AVILA VUELVE A LAS CANCHAS.

Luego de que el 21 de septiembre Anthony El Pitufo de Ávila, fuera capturado por la Policía de Nápoles, Italia, tras una orden de la Oficina de Ejecución Penal del Ministerio Público por producción y tráfico internacional de drogas, el abogado del exfutbolista se pronunció públicamente para dejar en claro que lo más probable es que el colombiano tenga que pagar en prisión por el delito del cual lo acusan.

En diálogo con Caracol Radio, Fabrizio De Maio, representante de Anthony de Ávila, explicó que como la condena por narcotráfico se dio en 2004, deberá pagar en una cárcel italiana en virtud de lo exigido por la justicia del país europeo. Así lo hizo saber el abogado en la mañana de este jueves 30 de septiembre:

La situación de mi cliente es ciertamente muy complicada. De Ávila fue condenado en 2004 a 12 años de prisión por tráfico de drogas que debe cumplir en prisión en Italia. Normalmente, si un hombre es condenado por tráfico de drogas en Italia, debe cumplir toda la condena en prisión sin poder obtener beneficios, por eso a la situación de mi cliente la defino como una misión imposible

El exdeportista samario insiste en su inocencia y ha depositado toda su confianza en los servicios de Fabrizio De Maio, quien así se lo hizo saber a la opinión pública colombiana en declaraciones entregadas al diario El País de Cali:

De Ávila afirma que es inocente y que no sabía que fue condenado y buscado. Actualmente está bien y tiene mucha fe en mí

El apoderado del Pipa también hizo énfasis en que continuará en la defensa del exjugador de 58 años de edad, quien fue arrestado en la zona de Porta Capuana en el centro de Nápoles, cuando era buscado por tráfico, y producción de drogas y delitos cometidos en Génova y Nápoles.

Esta no es la primera vez que el abogado se pronuncia en medios para dar detalles del caso que tiene envuelto en polémica al Pitufo en territorio italiano. Sus palabras dan a entender que la situación no mejorará pronto y es posible que deba pagar una condena de 12 años de prisión en Italia, la cual no es reducible.

Anthony, que permanecía viajando en territorio europeo no desaprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a la gente y dar gracias por la ayuda recibida, ratificando su inocencia en el caso. Estas fueron sus palabras:

Agradezco a todos mis fans de todo el mundo el apoyo y el cariño que me demuestran. No veo la hora de abrazarlos a todos porque soy inocente

El abogado del colombiano también dio detalles de la detención tras los 17 años transcurridos desde la acusación por narcotráfico:

Hay que precisar que De Ávila era libre de circular, tanto que el 28 de junio de 2021 tomó un avión desde Cali, con destino a Madrid, y de aquí partió para llegar a Nápoles unos días después. Por lo tanto, ha cruzado muchas fronteras, ha sido sometido a muchos controles por parte de la policía y nadie lo ha detenido jamás. Este arresto no tiene sentido, no tiene razón. Aquí está la verdad sobre el caso más discutido del momento

