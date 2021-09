Faustino Asprilla y su crítica a la Tricolor: “ahora cualquiera que juegue dos ‘partiditos’ va a la Selección”. Foto: Colprensa

El entrenador Reinaldo Rueda entregó la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para la triple fecha de Eliminatoria al Mundial de Qatar 2022 que se disputará en octubre. El caleño mantiene la base con la que sacó cinco puntos en la fecha anterior y sumará a Radamel Falcao y David Ospina en alto nivel. Sin embargo, James Rodríguez volvió a quedar por fuera y es el nombre más destacado de los ausentes.

La lista del DT vallecaucano ofrece pocas novedades para estos tres partidos de octubre. Falcao repite convocatoria. En la anterior jugó 42 minutos en los tres compromisos frente a Bolivia, Paraguay y Chile. Ahora se sumará con más competencia y goles nuevos con Rayo Vallecano en su regreso al fútbol español.

El portero David Ospina también trae más minutos como titular y valla invicta con Napoli en Italia. Es una de las figuras del líder del campeonato. Entre los regresos se cuentan el del lateral izquierdo Johan Mojica y de los mediocampistas Jéfferson Lerma y Éder Álvarez Balanta.

En medio de los diferentes comentarios que se han generado por el nuevo llamado de Rueda a la Tricolor, hay quienes opinan que faltaron ciertos nombres importantes como el caso de Duván Vergara, Andrés Felipe Román, Luis Fernando Muriel, entre otros, como también hay quienes no se muestran de acuerdo con la convocatoria de ciertos jugadores.

De hecho, en los últimos días se hizo viral una opinión del exjugador Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien en un diálogo con su excompañero de la selección Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, mostró su posición sobre la actualidad de la Tricolor.

Según reconoció el ‘Tino’, en su época le tocó esforzarse mucho para ser tenido en cuenta dentro del selecto grupo de jugadores, pues consideró que actualmente no se tiene la misma exigencia y comparó su situación con el presente de varios futbolistas.

En la charla publicada en el canal de YouTube del ‘Pibe’, Faustino Asprilla se refirió a su paso por Atlético Nacional y la operación con el Parma de Italia, donde quedó en la historia del club al ganar Copas UEFA y títulos locales. No obstante, recordó que sus primeros pasos en la selección no fueron para nada fáciles.

“Yo juego en Atlético Nacional hasta 1992 y en ese año fue el Preolímpico en Paraguay, esa fue mi primera Selección, la sub-23, y eso era muy difícil. Para llegar a la de ustedes, a la de mayores, tuve que ir a Italia a demostrar allá para venir a jugar, ahora no, cualquiera que juegue dos ‘partiditos’ va a la Selección, no sé si son empresarios o talento, no se... Pero para yo jugar al lado de ustedes tuve que ir hasta allá, triunfar y demostrar”, le dijo Asprilla al ‘Pibe’ Valderrama.

El considerado como uno de los mejores delanteros en la historia del país también recordó la alta competencia que tenía en su posición.

“Y es que además había unos delanteros... Iguarán, Tréllez, ‘Pipa’ De Ávila, ‘Niche’ Guerrero, ‘Pony’ Maturana, ‘Gambeta’... Jugadores había por montones en esa parte de adelante, entonces me tocaba remar y eso era lindo porque la exigencia era más fuerte. Me gustó porque yo me gané las cosas con esfuerzo y sacrificio, no porque un empresario fue y habló”, concluyó Asprilla.

ACTUALIDAD DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Colombia está quinta en la Eliminatoria con 13 puntos y diferencia de gol en cero. Por esta triple fecha enfrentará a rivales directos por los cupos de clasificación al Mundial 2022.

Comenzará el jueves 7 de octubre ante Uruguay en Montevideo; seguirá el domingo 10 frente al líder Brasil en Barranquilla y el jueves 14 contra Ecuador, también en la capital del Atlántico.

La lista de convocados:

Arqueros

David Ospina – S.S.C. Napoli (ITA)

Camilo Vargas – Atlas (MEX)

Aldair Quintana – Atletico Nacional (COL)

Defensores

Carlos Cuesta – K.R.C. Genk (BEL)

Daniel Muñoz – K.R.C. Genk (BEL)

Dávinson Sánchez – Tottenham Hotspur (ING)

Stefan Medina – Monterrey (MEX)

William Tesillo – Club León (MEX)

Jhon Lucumí – K.R.C. Genk (BEL)

Johan Mojica – Elche (ESP)

Yerry Mina – Everton (ING)

Yerson Candelo – Atlético Nacional (COL)

Mediocampistas

Wílmar Barrios – Zenit de San Petersburgo (RUS)

Gustavo Cuéllar – Al-Hilal (KSA)

Jéfferson Lerma – A.F.C. Bournemouth (ING)

Juan Fernando Quintero – Shenzhen FC (CHN)

Juan Guillermo Cuadrado – Juventus (ITA)

Matheus Uribe – FC Porto (POR)

Éder Álvarez Balanta – Club Brujas (BEL)

Delanteros

Duván Zapata – Atalanta B.C. (ITA)

Falcao García – Rayo Vallecano (ESP)

Luis Díaz – F.C. Porto (POR)

Luis Sinisterra – Feyenoord (NED)

Miguel Ángel Borja – Gremio (BRA)

Rafael Santos Borré – Eintracht Frankfurt (ALE)

Róger Martínez – Club América (MEX)

