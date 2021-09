“Colombia tiene unos embajadores del nivel de sus sicarios”, la dura expresión de Héctor Abad Faciolince sobre el servicio diplomático

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, en una fotografía de archivo. EFE/Paco Campos

En diálogo con el medio digital Eldiario.es, el escritor, de 62 años, Héctor Abad Faciolince, quien tiene una de las obras más leídas “El olvido que seremos”, la cual llegó a la pantalla por medio de la plataforma de Netflix y que también logró llevarse los halagos de la reina Letizia al calificarlo de ‘maravilloso’ en medio de la Feria del Libro en España, dio a conocer su mirada frente a la polémica que generó la no invitación por parte del Estado colombiano a dicho evento, y acerca de las palabras del embajador colombiano en España, Luis Guillermo Plata, quien aseguró que estaban buscando ‘neutralidad’ en los escritores invitados.

Inicialmente, el medio preguntó por su padre, el doctor Héctor Abad Gómez, protagonista de su exitoso libro, ‘El olvido que seremos’, indagando si él heredó algo de su padre, con respecto a su lucha contra la desigualdad y por los derechos humanos, a lo que respondió que definitivamente él no tenía punto de comparación respecto a la labor que ejerció su padre.

“Yo no heredé su compromiso social, no soy un activista ni una persona tan valiente como lo fue él. No me dedico a trabajar para los demás”, expresó Faciolince; sin embargo, agregó que a pesar de ello sí le aprendió que se debe vivir conforme a las inclinaciones y valores que le conforman.

“No tengo muchos talentos pero he cultivado el jugar con las palabras y a ello me dedico. Con ellas trato de no ser ni un irresponsable ni un indolente en las cuestiones sociales”, destacó el escritor colombiano.

Con respecto a su país, y a la jornada de movilizaciones que tuvo desde abril, el escritor señaló que tuvo que vivirlas desde el desasosiego, la desesperanza y tristeza, pues manifestó entender la rabia del pueblo y los jóvenes, pero no concuerda con la idea de destrucción del bien público que le sirve precisamente a la población vulnerable.

“La otra parte, la respuesta oficial y policial, fue espantosa. La represión fue horrible. La autoridad se comportó de manera irresponsable e ineficiente”, aseguró Faciolince al medio español.

Por otro lado, también abordó el tema de la incidencia de los intelectuales del país en esta jornada de movilizaciones, de quienes señaló que algunos estuvieron ausentes, otros lo apoyaron y hasta marcharon.

“Yo no marché pero escribí sobre lo mediocremente que actuó el Gobierno del presidente Iván Duque. No tengo muchas esperanzas en que actúen distinto”, expresó el escrito indicando que sin invitaciones al diálogo, “todo lo que hace este Gobierno es de una manera mediocre y desafortunada.”

Al hablar de la condecoración que recibió el mandatario colombiano en España, Faciolince, en medio de risas, expresó al medio español que el actual gobierno ha sido tan inepto, pues destacó “que ni en los tiempos de Uribe había estas listas de escritores que podían ser invitados o no. Fueron bastante torpes porque si nos hubieran invitado no habríamos aceptado, y ellos hubieran quedado como abiertos y pluralistas”.

Tras la polémica que causó su ausencia en el listado de los invitados a la Feria en España, el medio le preguntó acerca de lo que tendría descontento al actual gobierno respecto a él, el escritor contó que todo se debe a un artículo que publicó el diario El Espectador, en el cual señaló que al Presidente de Haití lo asesinó un grupo de mercenarios colombianos, haciendo una reflexión acerca de los seres humanos que se forman en las filas del Ejército, tema que, al parecer, no fue de agrado para la actual presidencia.

“Uno puede entrar a los 18 años como soldado y a los 20 años de servicio jubilarse. Hay gente que a los 38 años se retira y tiene una pensión pero, además, trabajan como asesinos a sueldo. Esta gente recibe instrucción militar pagada con nuestros impuestos. Y en el artículo me preguntaba si el Ejército colombiano forma a soldados o a sicarios. ¿No sería el momento de hacer alguna reforma en esta institución tan intocable? Este tipo de reflexiones a Iván Duque no le interesan”, explicó el escritor al medio.

En cuanto a las palabras dichas por el embajador de Colombia en España, al momento de excusar la ausencia de importantes escritores del país a la Feria, Faciolince a la pregunta sí se considera un escritor no neutral, precisó que ese término le hizo recordar cuando era profesor de español en Italia, y allí le indicaron que debía enseñar el idioma de manera neutral.

“Debía enseñarse un castellano neutro, un español que no tuviera nada de regional, ni de tu propia casa. Nada familiar, ni de tu pueblo o tu barrio. Cuando yo me pongo a pensar en ese español neutro, en cada palabra encuentro política y la esencia de mi pueblo. Lo único que se puede hacer entonces es quedarse callado. La literatura neutra, para existir, tendría que ser una literatura silenciosa. Imagínese, un libro de páginas en blanco”, explicó en medio de risas el escritor colombiano.

Al finalizar, manifestó que todo esta polémica, con respecto al actual gobierno y el desaire de no invitarlo al evento le ha beneficiado, pues reveló que no es la primera vez que se ve apartado de escenarios literarios por cuenta de su manera de pensar y escribir,

El escritor, le contó al medio que también tuvo un momento similar para el festival de literatura en Salónica, en Grecia, evento al que fue invitado por parte del cónsul de este país, ya que Colombia no tiene embajador allí; sin embargo, la embajadora de Italia, llamó a ese cónsul para amenazar con echarle porque nos había invitado a él y a su colega Santiago Gamboa.

“Le dijo al cónsul esta maravilla: que recordara que ella, la embajadora de Colombia en Italia, estaba a la derecha de Mussolini. El Gobierno de Colombia tiene unos embajadores del nivel de sus sicarios”, contó Faciolince al medio Eldiario.es.

