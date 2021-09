Laura Tobón habló de sus inseguridades durante el embarazo

Luego de anunciar hace varios meses que está esperando a su primer hijo, Laura Tobón ha sido centro de atención entre sus seguidores por cuenta de los cambios que el embarazado ha traído para ella, pues todos los detalles los suele compartir por medio de sus redes sociales.

Así sucedió de nuevo el pasado lunes, cuando participó de una dinámica de preguntas y respuestas a través de la cual los más curiosos aprovecharon para saber cómo se ha sentido, por ejemplo, al ver la transformación de su cuerpo.

En ese sentido, la bogotana admitió que ha tenido momentos de inseguridad con su cuerpo, sobre todo si se tiene en cuenta que desde la primera semana se ha desempeñado como presentadora de ‘La voz’ y, por ende, tiene los ojos encima y las críticas en su contra no faltan.

“No les voy a decir mentiras: sí he tenido momentos de inseguridad con mi cuerpo y más estando bajo el ojo de tantos que han estado viendo mi proceso en ‘La voz’. He tenido todos los comentarios que se puedan imaginar, entre que estoy ‘hermosa’ y ‘saludable’ o ‘gordita’ y ‘rellena”, aseguró Laura Tobón.

No obstante, es clave recordar que varios años en el medio del entretenimiento han logrado forjar de la también modelo una persona que poco caso hace a las críticas, las cuales ha dejado de lado para centrarse en lo que es realmente esencial: la llegada de Lucca, como decidió llamar a su bebé.

“Lo que importa realmente es que mi bebé esté creciendo sano y como mamá primeriza me siento feliz de mi proceso, respetando los cambios de mi cuerpo y valorando lo increíble que es crear vida”, añadió.

Muestra de lo orgullosa que se siente con su panza de mamá, son las diferentes fotografías con las cuales Laura Tobón ha mostrado los cambios en su figura, pues se ha dedicado a hacer un comparativo semana a semana.

La primera imagen en cuestión es de cuando la presentadora de ‘La voz kids’ tenía 8 semanas de embarazo, tras la cual hay una de las 10 semanas en la que es bastante evidente el cambio. Mientras que las otras instantáneas que hicieron parte del comparativo corresponden a las semanas 12, 16, 21 Y 24.

“Bueno, amores. Esta es mi panza con 24 semanas y como muchos me estaban preguntando cómo estaba creciendo y no se imaginan el cambio del cuerpo todos los días ¡Es impresionante! Así vamos con Lucca ¡y lo que falta!”, comentó la mujer previo a mostrar el collage de fotografías que recibió miles de reacciones por parte de seguidores y amigos, quienes se mostraron enternecidos.

“¡Qué mamá tan hermosa!”, “se nota que vas a tener una panzota”, “Lucca va a ser gigante” y “me da mucho orgullo ver cómo estás de encariñada con esta nueva etapa en tu vida”; fueron algunos de los comentarios que recibió Laura Tobón por dicho posteo.

Es clave mencionar que la modelo bogotana de 31 años ha sido constante en compartir todos los detalles de su maternidad y, por esa razón, son bien sabidas las dificultades que ha tenido en este proceso al que cataloga como “un milagro”.

“No sé si recuerdan que a mí hace unos dos años me tuvieron que llevar casi que de urgencias a operarme de un quiste muy grande que tenía en un ovario. El quiste medía como una pelota de tenis, era súper grande y toda la vida mi ginecólogo me dijo que tenía que cuidarme porque era probable que mi fertilidad estaría en problemas”, explicó en entrevista con el programa ‘La red’, sobre su enfermedad.

Además, aseguró que siempre vio muy lejano el tema de convertirse en madre y pese a que no se cuidaba tomando anticonceptivos, no lograba quedar en embarazo por lo que ya se había hecho a la idea que esto no ocurriría en un futuro muy cercano. Sin embargo, su esposo Álvaro no perdía la esperanza y le repetía “yo quiero un hijo tuyo”, por lo que siempre sintió un poco de temor de confesarle lo que ocurría con sus ovarios y su salud, pero el apoyo fue incondicional.