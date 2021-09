Las declaraciones de Luis Fernando Suárez que provocaron la renuncia de una promesa costarricense

Manfred Ugalde renunció oficialmente a la selección de Costa Rica mientras Luis Fernando Suárez sea entrenador del combinado nacional

El camerino del seleccionado tico no atraviesa el mejor momento a manera de dirección de equipo. Tras el anuncio de renuncia del futbolista, Manfred Ugalde.

El delantero centro del FC Twente de Países Bajos emitió un contundente comunicado en la mañana de este martes 28 de septiembre anunciando que renuncia irrevocablemente a continuar jugando para el seleccionado de Costa Rica mientras el director técnico colombiano, Luis Fernando Suárez, esté a cargo del país centroamericano.

A sus 19 años de edad, Ugalde ha representado a Costa Rica en tres ocasiones. Debutó el 1 de febrero de 2020 y jugó en el preolímpico clasificatorio a Tokio 2020 con el seleccionado sub 23. Si bien el delantero no disputó un solo minuto con los costarricences en la Copa de Oro de la Concacaf, donde Suárez debutó en el cargo de entrenador, la polémica comenzó tras la convocatoria que hizo el antioqueño para la triple fecha eliminatoria rumbo a Catar 2022 y unas declaraciones que dio sobre los motivos para no alinear al atacante.

En los duelos que jugó Costa Rica contra Panamá, México y Jamaica los días 2, 5 y 8 de septiembre, Suárez convocó a Ugalde, pero el juvenil solo estuvo contra Panamá siendo sustituido al minuto 61 del partido.

Cuando la prensa tica cuestionó al colombiano sobre la situación de sacarlo, el seleccionador le dijo a Tigo Sports que ante Panamá “la gran mayoría de los duelos los perdió” y que ante Jamaica se iba a presentar un partido similar en el que “había que chocar mucho” y que para ello prefería a otros futbolistas:

Llegué a tomar esa decisión básicamente por lo que pasó en Panamá, casi todos los duelos que se presentaron de Ugalde con todos los panameños pues fue muy complicado para él

Esta explicación desató controversia en el país centroamericano y Suárez recibió bastantes críticas por exponer públicamente al joven atacante surgido del Deportivo Saprissa.

A raíz de estas palabras, 20 días después de lo sucedido Ugalde se pronunció en un comunicado declarando que no esperó recibir un duro golpe al ser criticado públicamente y agregando que “Por primera vez escuché a un técnico descalificar de esa forma a un futbolista”:

Comunicado de Manfred Ugalde anunciando su retiro de la selección de Costa Rica bajo la dirección de Luis Fernando Suárez / (Instagram: manfredugaldeoficial)

He meditado mucho esta situación, por eso he tardado en tomar una decisión que, aunque muy dolorosa, siento que es la correcta para mi carrera en este momento. El día de hoy les escribo para comunicarles que he decidido renunciar a la selección de Costa Rica mientras el señor Luis Fernando Suárez sea el técnico

Este es la primera controversia que se le presenta a Luis Fernando Suárez desde que asumió como técnico a principios de julio de 2021. En el pasado habían sucedido situaciones similares con Keylor Navas y Bryan Ruiz pero cuando el santandereano Jorge Luis Pinto fue entrenador del primer equipo costarricense. En aquella ocasión la polémica se suscitó por situaciones extradeportivas porque aparentemente el portero del PSG jugaba cartas en la madrugada y el mediocampista de Alajuelense estuvo de luna de miel durante el mundial de 2014.

Soccer Football - Concacaf Olympic Qualifiers - Costa Rica v Dominican Republic - Estadio Jalisco, Guadalajara, Mexico - March 24, 2021 Costa Rica's Manfred Ugalde in action with Dominican Republic's Brian Lopez REUTERS/Henry Romero

Ugalde jugó el encuentro ante Panamá pero se molestó al quedar por fuera hasta del banco de suplentes contra Jamaica, algo que él dice que se lo soporta, pero dejó claro que no comparte en lo absoluto ninguna de las explicaciones del entrenador colombiano.

Cuando Ugalde debutó con el seleccionado Pura Vida, lo hizo bajo el mando del técnico Douglas Sequeira. A sus 18 años de edad entró al campo sustituyendo a Marco Ureña al minuto 78 durante juego amistoso contra Estados Unidos el 1 de febrero de 2020. En aquella ocasión se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar con el equipo tico, con 18 años, dos más que Jorge Hernán ‘Cuty’ Monge quién debutó con la escuadra patria con 16 años.

La promesa del país centroamericano y titular en el FC Twente ahora está en el ojo del huracán y aunque aún no hay pronunciamiento de sus compañeros o del cuerpo técnico sobre la situación, el futbolista se mostró radical con su decisión y se rehúsa a jugar mientras Suárez esté a cargo.

Estas fueron las palabras de Ugalde en declaraciones brindadas a Teletica Deportes cuando tuvo la oportunidad de representar a su país hace un año bajo la dirección técnica de Ronald González:

Sí, me habían dicho que podía ser el segundo jugador más joven (en debutar con con la Selección). La verdad estoy muy contento, muy feliz por la confianza que me dio el técnico. También estoy muy agradecido con Dios, con mi familia. Ahora lo que queda es seguir trabajando y hacer las cosas de la mejor manera

SEGUIR LEYENDO: