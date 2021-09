“Hay malos disfrazados de buenos”: la reflexión de Alejandra Buitrago sobre las redes sociales

Foto de redes sociales

La modelo y presentadora, Alejandra Buitrago, volvió a robarse la atención de muchos usuarios de redes sociales y no precisamente por cuenta de su hija, quien nació a principios de 2021, sino por un mensaje que puso a pensar a sus seguidores.

A través de la sección de historias de su perfil de Instagram, la empresaria compartió recientemente una selfie, acompañada de un amplio texto donde reflexiona sobre el amor propio y el papel que cumplen este tipo de plataformas a la hora de buscar aceptación pero que en ocasiones genera rechazo hacia otras personas.

“Esta soy yo, sin filtro, sin Paris, con ojeras y poquitas cejas (…), con manchitas en la piel después del embarazo y con algunas arruguitas; una mujer como tú que me lees, una mujer que se pone triste, que a veces no quiere hacer nada (…) que tiene frustraciones, sueños, tantas cosas idénticas a las tuyas”, mencionó Buitrago, y aprovechó para enviar una crítica a las redes sociales y a lo que muchas personas postean en ellas. Incluso, invitó a escoger de manera cuidadosa a la gente que siguen no solo en redes, sino en la vida real.

“Este medio está lleno de mentiras, busquemos la verdad, busquemos gente honesta y sensible, gente responsable con lo que dice y hace”, expresando también que las redes sociales llenan a sus usuarios de inseguridades y miedos. De igual manera, aconsejó a sus fans que busquen seguridad y paz en sus hogares, con su familia y también en sus espacios laborales.

“No dejen que este medio determine la persona que eres, porque hay malos disfrazados de buenos. Me sorprende la capacidad que tienen algunas personas por conseguir seguidores, ¿pero a qué precio?” Finalizó Alejandra.

El post fue rescatado por varios perfiles encargados de seguirle la pista a los famosos del país; uno de ellos fue ‘Rastreando famosos’ y generó muchas reacciones positivas, pero varios cuestionaron a la presentadora por el mensaje escrito en la historia; incluso, hubo quienes criticaron su foto y el mensaje de que fue tomada ‘sin filtros’ cuando, según ellos, la mujer tiene varios procedimientos estéticos en su rostro.

“Si realmente se sintiera ‘fea’ no la subiría; después de una rutina de 40 horas de skincare ¿quién no?”; “Sin filtro, pero operada”; “Cuando me termine de operar la carita, también voy a subir fotos así diciendo que no necesito maquillaje ni filtro” y “No estoy en contra que se operan la cara, labios, nariz... diseño de sonrisa, pero por favor qué hipocresía es esa de decir sin filtro... Coherencia” fueron algunas de las réplicas destacadas.

Cabe destacar que la empresaria fue tendencia en esta misma plataforma por cuenta de su pequeña, pues en una dinámica de preguntas y respuestas le pidieron que respondiera por qué no la muestra en sus perfiles.

Antes esto, contestó que “Muchas personas me han preguntado lo mismo, considero que es justo para muchas personas y para esos seguidores que han sido tan fieles conmigo, se merecen una explicación de mi parte”, y de paso aprovechó para agradecer a sus seguidores el interés que han mantenido por su familia y la fidelidad que tienen desde hace mucho tiempo con la actriz por lo que decidió sincerarse. Por otra parte, es de destacar que la pereirana tiene en Instagram más de un millón de seguidores, mientras que en su perfil de su marca de ropa cuenta con cerca de 14.400 fanáticos.

SEGUIR LEYENDO