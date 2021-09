Fainal y Shako, dupla que inspiró a Maluma, J Balvin y Karol G, se reunió después de 20 años

Cuando el reguetón dio sus primeros pasos en Colombia, muchos de los cantantes que hoy son referentes a nivel mundial tenían como referentes a una de las duplas del momento: Fainal y Shako. Era la primera década del siglo XXI y por aquella época nombres como ‘Maluma’ y ‘Karol G’ apenas se conocían en Medellín, y años después, cuando Colombia y el mundo supo de su música, revelaron que aquella dupla fue su inspiración.

Los orígenes de este junte que marcó historia en el género urbano en el país fueron casi que por casualidad y así lo describió el propio Shako en diálogo con ‘La Red’ de Caracol. “Yo inicio como DJ y escuché algo que no había escuchado en el reguetón de Medellín, que eran buenas melodías, una producción que sonaba internacional y yo dije ‘wow, a este man lo tengo que conocer”, refiriéndose a su antiguo colega, mientras que este recordó que había llenado de elogios a Shako por su talento vocal.

“Yo le dije ‘parce, la voz tuya combina bien’, yo ya hacía mis canciones y le propuse hacer un tema juntos”, fue así como el par de jóvenes paisas conformaron, en 2008, una de las duplas más fuertes e inspiradoras para las próximas generaciones de la música urbana no solo en la capital antioqueña sino en todo el país. El éxito llegó para ellos cuando cantaron ‘Obra de arte’ junto a un tal J Balvin, y mientras que él supo aprovechar la gran acogida de aquel sencillo, en contraste, los problemas empezaban para Fainal y Shako, especialmente por el tema económico.

Si bien hubo un considerable crecimiento monetario, esto implicó un cambio “para bien y para mal”, como lo describe Fainal, entretanto que Shako admitió que se dedicó a derrochar su fama y el dinero que ganó con aquella producción musical. La crisis ahondó hasta el punto de llegar a su separación, y mientras que uno se dedicó a la producción, el otro se hizo muy reconocido por hacer una colaboración con Yandar y Yostin: ‘Cripy cripy’, sencillo que se convirtió un éxito en muchas emisoras del país. Por otro lado, eso significó una de las épocas más felices pero después, más complejas de su vida.

“Se me pega acá -en Colombia-, en Ecuador, en Venezuela, empiezo a hacer giras internacionales y se me fue la cabeza (…) Toqué fondo y me tiré pa’ la calle, farra, vicio, las pepas, los ácidos que era lo que me ponía eufórico, al igual que la cocaína” relató Shako. Por aquel momento su excompañero siguió haciendo música fuera del país, y no fue sino hasta 2016 un viejo amigo los llamó para hacer el junte que los llevó a la cima, ‘Obra de arte’.

“Hicimos el concierto con Balvin en ‘Bruuttal’, pero este año Maluma y Karol G hablaron de nosotros como si estuviéramos vigentes” expresó Fainal, y finalmente los dos volvieron a juntarse para hacer música, al igual que en sus orígenes. De hecho, lanzaron hace pocos meses ‘Weekenes’, cuyo video musical cuenta con más de 600 mil reproducciones en YouTube y por aquel tiempo el famoso podcaster puertorriqueño Chente Ydrach invitó a los artistas a su espacio y los consideró como “la base del reguetón en Colombia”.

“Ya somos dos personas maduras, no solo en la música sino en lo personal (...) de pronto teníamos que vivir todos esos procesos para llegar a este momento”, finalizó Shako.

