César Gaviria pondría en riesgo futura consulta del centro y enciende el debate

César Gaviria. (Colprensa - Camila Díaz)

El centro enfrenta este miércoles una gran discusión con miras a las elecciones de 2022. En una entrevista, el precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, aseguró que no entraría a una consulta con el académico Alejandro Gaviria si este recibía el apoyo del Partido Liberal en cabeza del expresidente César Gaviria.

“Alejandro Gaviria y yo tenemos orígenes y y maneras distintas en la política. Yo no vengo de un partido político tradicional, él ha tenido el apoyo de César Gaviria y el partido Liberal. Estamos recorriendo caminos diferentes”, aseguró Fajardo.

De acuerdo con el político colombiano, los ideales de la bancada Liberal encabezados por César Gavira, no serán contemplados. “Ese mismo partido Liberal que está con el alcalde Daniel Quintero en la ciudad de Medellín, que están destruyendo una construcción de sociedad, no puede ser un partido con el que nosotros construimos”, concluyó.

Por su parte, otro de los precandidatos de la Coalición, Jorge Robledo, lo apoyó y agregó que son “francas” las posiciones de su contendiente sobre el proyecto de cambio que necesita Colombia.

“Como se sabe y puede demostrarse, ese cambio no es lo que quieren alcanzar los que buscan seguir en lo mismo, como ocurre con César Gaviria y el Partido Liberal”, dijo Robledo.

Sin embargo, para la senadora Angélica Lozano, sí o sí Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria deben llegar a una consulta que se realizaría en marzo de 2022 para que salga un solo candidato que unifique al centro, así como lo están pensando desde la izquierda con el Pacto Histórico y muy probablemente el uribismo lo haga con los partidos de derecha.

Ante esta posición de Lozano, Fajardo la cuestionó por saber qué piensa del Partido Liberal y del expresidente Gaviria. “Estamos de acuerdo, Angélica. La consulta debe incluir a Alejandro y a los candidatos de la Coalición de la Esperanza. Pero, ¿tú qué opinas del Partido Liberal de César Gaviria? ¿Te parece compatible con los valores sobre los que hemos construido la Coalición?”, comentó Fajardo.

A lo que la senadora le recalcó a Fajardo que no podía cometer el error de rechazar una consulta como lo hizo en el 2018. “En el Congreso coincido o difiero con el Liberal según cada proyecto o debate. No repitas con Alejandro los errores del 18 al rechazar consulta con Claudia y Robledo; Y después con Delacalle. Estos son los principios y bases acordados innegociables”, señaló la congresista.

En esta discusión también entró el periodista Daniel Coronell que tildó de “déjà vu” la postura de Fajardo de no querer una consulta con Gaviria si es apoyado por el expresidente.

“Que De la Calle sí, pero sin César Gaviria, que el Partido Liberal sí, pero sin la maquinaria. A diferencia del perro a Sergio Fajardo sí le hacen dos veces la emasculación”, comentó el periodista.

Ante ese comentario, el precandidato también respondió y aseguró que con César Gaviria no van a cambiar este país. “Lo que llamas emasculación, yo lo llamo principios. Esto no se trata de no aprender, es que vender el alma al diablo para seguir en lo mismo no tiene sentido para mí ni para la Coalición de la Esperanza”, le respondió el político.

En todo este debate, el precandidato Alejandro Gaviria también intervino y le aseguró a Fajardo que están en el mismo camino de querer cambiar a Colombia desde el centro.

“Sergio, estamos en lo mismo: transformar a Colombia desde el centro político y ofrecer una esperanza de cambio de verdad. Pensemos en un centro incluyente. Trabajemos para que la consulta de marzo nos permita unirnos en este propósito”, escribió el exrector de los Andes.

