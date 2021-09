Armando Benedetti confirmó que dio positivo para covid-19. Foto: Twitter @AABenedetti

El senador, Armando Benedetti, confirmó este miércoles 29 de septiembre que se contagió de covid-19. Dicho anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde informó que dos personas cercanas a su entorno también habían contraído el virus recientemente.

Más allá del contagio, el congresista perteneciente al Pacto Histórico envió un parte de tranquilidad a sus seguidores, indicando que se encuentra asintomático y en cuarentena junto a sus seres queridos. Recordemos que desde el martes había anunciado la suspensión de su agenda a modo de prevención.

“Después de que 2 personas que trabajan conmigo dieran positivo para COVID el domingo, entramos en cuarentena con mi familia. Nos hicimos pruebas el domingo y el lunes y dimos negativo, hoy junto a mi esposa volvimos a realizarnos la prueba y dimos positivo. Estamos asintomáticos”, fueron las palabras en su cuenta de Twitter.

Armando Benedetti confirmó que se contagió de covid-19. Captura de pantalla

Recordemos que Benedetti ya recibió sus dosis de la vacuna, por lo que, en principio, este percance de salud no representaría dificultades para continuar con sus labores en el Congreso de la República.

BENEDETTI Y EL ESCÁNDALO DE MINTIC:

En los últimos días, el senador colombiano ha sido ‘salpicado’ dentro del escándalo de conectividad del Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados. Esto luego de que la exministra, Karen Abudinen, mediante su cuenta de Twitter, asegurara que Benedetti la contactó para intermediar en el contrato:

“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, fueron las palabras de la exfuncionaria en su perfil.

La exministra de las TIC, Karen Abudinen. Foto: Colprensa (Sofía Toscano)

Dichas afirmaciones salieron a la luz tras un trino de Benedetti, donde manifestó que la exministra solo estaba sacando excusas para esconder su mala gestión: “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se “abudinearon” la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”.

Hace un par de días, la periodista de La FM, Darcy Quinn, reveló que en poder de las autoridades ya estaba la llamada en la que el senador le habría solicitado a Abudinen que no decretara la caducidad del contrato —como finalmente ocurrió—, sino que, por el contrario, se lo cediera a la empresa Hughesnet. Cuando sea llamado por la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria ratificaría su versión.

Emilio Tapia, el ‘Zar de la Contratación’ y quien está involucrado en el escándalo del MinTIC, fue quien manifestó que varios congresistas se habrían comunicado con el Gobierno Nacional para solicitar que el contrato no fuera caducado. Sin embargo, este rechazó dichos señalamientos y aseveró que “con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una coca-cola, ni me he reunido”.

Imagen de referencia. Emilio Tapia, protagonista del Cartel de la Contratación de Bogotá. Foto: archivo/Colprensa

No obstante, luego de que la red de veedurías Bien Común tramitó un documento ante la Corte Suprema de Justicia, esta manifestó que abrió una investigación preliminar contra cuatro senadores que estarían envueltos en las presuntas llamadas a la exministra Abudinen: Armando Benedetti (antes partido de la U), Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical), Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal).

“¡Bienvenida la investigación! Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia”, reaccionó Benedetti este martes a la decisión de la Corte.

