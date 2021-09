Un cantante de vallenato y una reina de belleza trans entre los que acompañarán a Hollman Morris en su lista al Congreso

Hollman Morris. Foto: Tercer Canal

Fuerza Ciudadana es el nombre del otro movimiento progresista paralelo al Pacto Histórico y que lidera el exconcejal Hollman Morris y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quienes decidieron apartarse del movimiento de Gustavo Petro por la alta demanda que habrá para la elecciones de 2022 aunque tienen el respaldo del precandidato.

A este movimiento se unirían, según Semana, el cantante vallenato Iván Ovalle; Vanessa Zuluaga, madre de uno de los jóvenes de primera línea; Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y Dayanara Salas, una mujer trans, reina de belleza y presentadora. A estos se sumará Gilberto Tobón, un reconocido conferencista y personas de las regiones.

Dayanara es una mujer que nació en Palo Alto (Sucre) y se mudó muy joven a Italia donde habría trabajado en el sector nocturno de ese país donde se casa y participa en diferentes certámenes de belleza de la comunidad LGBTIQ y se corona como Miss Universo Trans. Fue candidata a edilesa por Bogotá y tuvo en sus planes aspirar al Concejo de la capital.

Rafael Martínez es administrador de empresas de la Universidad del Magdalena con especialización en la Universidad EAFIT de Medellín y estuvo como alcalde de Santa Marta desde 2015 por el movimiento Fuerza Ciudadana. En su momento fue suspendido por tres meses por la Procuraduría por dar un discurso político en la inauguración de los Juegos Bolivarianos de 2017, sin embargo, en 2021 se descartó este cargo.

Iván Ovalle, por su parte, es un cantante y compositor vallenato nacido en 1963 ha escrito algunos éxitos para el Binomio de Oro, Iván Villazón, los Hermano Zuleta, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, entre otros.

Por su parte, en las elecciones presidenciales de 2018, Gilberto Tobón Sanín fue uno de los analistas políticos más consultados sobre los candidatos, las propuestas y demás información que salió durante esa campaña electoral. Varias de sus intervenciones en el programa ‘Nos cogió la noche’ de Cosmovisión, se viralizaron en las redes sociales y así fue logrando un amplio reconocimiento.

Tobón es un profesor pensionado de la Universidad Nacional en Medellín que en 2022 buscará ganarse una curul en el Senado de la República por el movimiento ‘Fuerza Ciudadana’, fundado por el político de centroizquierda Carlos Caicedo. Así lo dio a conocer este viernes, 19 de marzo, en su cuenta de Twitter.

“En mis 72 años nunca pensé participar en política, pero la circunstancia actual no me permite ser indiferente. Si mi participación contribuye a la renovación que necesita el país, con gusto asumo el compromiso. Por eso me lanzo al Senado”, escribió.

Por medio de este movimiento político, Tobón Sanín buscará apoyar el ‘Pacto Histórico’ del líder de izquierda Gustavo Petro de cara a las presidenciales de 2022. Varios legisladores pertenecientes al grupo político del excandidato presidencial felicitaron al académico por su decisión.

“Bienvenido Dr. Tobón. A este país le hacen falta guerreros que no se callen lo que piensan. 55/86″, escribió el senador Gustavo Bolívar, recordando el número de legisladores que necesitan para ser mayorías en el Congreso. “Bienvenido profesor! Vamos a quitarle este país a los mismos de siempre que se lo han apropiado”, señaló el representante David Racero.

Por su parte, entrevista con RCN Radio, Hollman manifestó que la llegada de él al partido Fuerza Ciudadana se debe a que tendrá voz a nivel regional, “yo he sido un hombre que ha recorrido las regiones, conozco la realidad nacional como muy pocas personas. Un recorrido permanente por más de dos décadas”, dijo el aspirante, indicando que eso no sucederá en el Pacto Histórico por su lista cerrada.

