Entre salsa, rancheras y hasta rock, los más grandes mostraron todo su talento en ‘La Voz Senior’

A medida que avanza ‘La Voz Senior’, los televidentes se enteran de cosas nuevas; por ejemplo, el capítulo de este lunes 27 duró dos horas y estuvo cargado de emoción, historias de vida, anécdotas y mucho talento a cargo de los más grandes.

Más de 10 adultos mayores hicieron parte de las audiciones a ciegas, muchos de ellos lograron convencer a Cepeda, Natalia y Jesús Navarro. La primera en pasar al diamante fue la señora Azury Marmolejo, una caleña de 76 años de edad que reveló un triste suceso en su primer matrimonio pues su esposo no la dejaba cantar y por ese motivo decidió separarse, pudo sacar adelante a sus cinco hijos y creó una fundación que actualmente ayuda a decenas de niños a desarrollar sus habilidades musicales. En el escenario cantó ‘Ave María’, impresionó a Natalia y finalmente quedó en el equipo de la española.

Otro concursante que también quedó en el equipo de Jiménez fue Pedro Alfonso Páez, quien no pudo ocultar su amor por los toros y la ‘fiesta brava’, a tal punto que interpretó ‘La virgeti de la Macarena’ y les contó a los jueces que desde su época juvenil ha sentido pasión por esta práctica.

Por otra parte, Andrés Cepeda también se llevó su sorpresa cuando descubrió a una reconocida actriz en el diamante. Ana Milena Vergara de la Espiella, mejor conocida como ‘Mile Vergara’, se presentó al concurso de canto e interpretó ‘Mañana me iré’, conocida por el grupo ‘Los ángeles negros’. Nadie giró su silla, ni siquiera el mismo bogotano porque no sabía realmente que la actriz estaba concursando, y cuando giró su silla no dudó en levantarse, abrazarla y agradecerle por su legado artístico.

Vale mencionar que Vergara ha actuado en grandes producciones colombianas como ‘Casa de reinas’, ‘Chepe fortuna’ y ‘La ciénaga: entre el mar y la tierra’ entre otras.

Con respecto a Cepeda, el intérprete incluyó a su equipo al señor Miguel Lemus, conocido también como ‘el showman’. Directamente desde Cartagena, el hombre de 78 años interpretó ‘El menú’ de El gran combo de Puerto Rico. Cuando terminó su presentación, el bogotano confesó que aquella agrupación le gustaba mucho a su madre. También, fue escogido por la señora Aurorita Peña, quien interpretó ‘No me toquen ese vals’ recordada por Julio Jaramillo. Luego de su presentación, la mujer oriunda del municipio boyacense de Sogamoso narró que tuvo una infancia compleja tras el asesinato de su padre, dejando cuatro hijos -incluyéndola a ella- huérfanos.

Jesús Navarro tampoco se quedó atrás y escogió al único representante del rock que ha pasado por las audiciones a ciegas. Édgar Torres, un mexicano de 71 años llamó la atención de muchos televidentes y de los entrenadores por interpretar ‘Una chica alborotada’ de ‘Los chicos del ritmo’. En honor al país centroamericano, el aspirante escogió a su compatriota como mentor.

Cuando llegó el tueno de Juan Carlos Echeverry, tanto él como los jurados mencionaron un tema que muy pocas veces se toca: la audición. Sobre eso, Natalia y Andrés Cepeda confesaron que tienen problemas en uno de sus oídos: mientras que el colombiano dijo que a veces escucha ondas, la española expresó que oye latidos y por eso a veces, cuando habla, se toca el cuello para escuchar lo que ella dice. Por su parte, el concursante nacido en Medellín cantó ‘Santa Lucía’, de Mario Hernández, y pese a su voz nadie giró su silla.

Finalmente, el Chocó dijo ‘presente’ en estas audiciones mediante Luis Felipe Caicedo y ‘En la palma de la mano’, clásico conocido por Leo Marini. Al terminar su canto, escogió a la entrenadora española como su mentora.

Durante las dos horas de transmisión del programa, el hasthtag #LaVozSenior fue tendencia en Twitter, y los memes y reacciones diversas a las historias de los adultos mayores fueron muy replicados.

