‘Empatitis’ en el Guillermo Plazas Alcid: Huila y Equidad no se hicieron daño

Por el cierre de la fecha once de la Liga BetPlay-Dimayor II-2021, Atlético Huila y La Equidad Seguros acordaron empate en un partido que, sobre el papel, se mostraba ‘ganable’ para el equipo bogotano, el cual no cumplió las expectativas, mientras que el local, actual líder del descenso del fútbol profesional colombiano, mantuvo su racha de empates en la Primera A.

Así se jugó el encuentro

El cuadro ‘Opita’ tuvo la oportunidad de salir a buscar la victoria para aprovechar que el Deportivo Pereira y el Once Caldas tuvieron malas jornadas durante la fecha once de la Liga, pero exhibió un fútbol cerrado, que entregaba la pelota a Equidad, pero con desgano, el ‘Asegurador’ avanzó poco en el terreno durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

El primer tanto fue para La Equidad gracias al trabajo de Amaury Torralvo quien recibió un contragolpe y no perdonó al meta local, 0-1 a los 45+2 minutos. El gol debía dar aliento al ‘Asegurador’ para ampliar la diferencia, lo que no ocurrió en el segundo tiempo, mientras Atlético Huila batalló en la medida de sus posibilidades para alcanzar el empate y no perder un punto de local.

El empate del local fue obra de Kevin Palacios quien igualó el partido con un remate desde el borde del área a los 74 minutos: 1-1. Después del tanto del Atlético Huila, el partido se enredó en las defensas de los equipos, con pocas ideas por parte de la visita, anterior subcampeón en la edición anterior de la Liga BetPlay-Dimayor.

Al final, el resultado no favoreció a ninguno de los dos. La ‘empatitis’ postró a La Equidad en la tabla de clasificación general con un distante puesto 16 con apenas 11 puntos. El ‘Asegurador’ recibirá a un Deportes Quindío confiado por superar el descenso y adentro del baile de los ocho de Colombia.

De otra parte, el Atlético Huila dejó el fondo de la tabla, honor que le cedió al Once Caldas, mientras que en el descenso sigue al borde de la eliminación en la Primera A. La cita del Atlético Huila con América de Cali será un encuentro de necesitados: los ‘Diablos’ con un técnico en entredicho, y los ‘Opitas’ buscando una salida del descenso.

Esta es la foto del descenso en Colombia

En este orden de ideas, la tabla del descenso presentó un panorama distinto al concluir la fecha once: serán dos los clubes que regresarán a la B de manera directa. Con el resultado del Huila, la tabla presentó pocas variaciones. Así quedó la tabla al cierre del pasado lunes en el fútbol profesional colombiano:

20. Atlético Huila 95 puntos, 0.9495 promedio, 99 partidos jugados

19. Deportivo Pereira 103 puntos, 0.9537 promedio, 108 partidos jugados

18. Deportes Quindío 105 puntos, 0.9722 promedio, 108 partidos jugados

17. Jaguares de Córdoba 111 puntos, 1.0278 promedio, 108 partidos jugados

16. Patriotas Boyacá 112 puntos, 1.037 promedio, 108 partidos jugados

15. Alianza Petrolera 117 puntos, 1.0833 promedio, 108 partidos jugados

14. Envigado 125 puntos, 1.1574 promedio, 108 partidos jugados

13. Águilas Doradas 130 puntos, 1.2037 promedio,108 partidos jugados

12. Deportivo Pasto 135 puntos, 1.25 promedio,108 partidos jugados

11. Atlético Bucaramanga 143 puntos, 1.3241 promedio, 108 partidos jugados

10. Once Caldas 144 puntos, 1.3333 108 partidos jugados.





