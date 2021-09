El cantante mexicano Ariel Nuño llamó “oportunistas” a J Balvin y Maluma

Maluma y Ariel Nuño

El pasado 15 de septiembre, Eduin Caz, vocalista de la agrupación de música regional mexicana, ‘Grupo Firme’, mostró su emoción, a través de sus redes sociales, frente a un mensaje que le había enviado el reguetonero colombiano, Juan Luis Londoño, reconocido en la industria del entretenimiento como Maluma. En el video en el que quedó plasmado el mensaje, el paisa le aseguró al mexicano que estaría encantado de colaborar con él, y le envió un especial saludo. Ariel Nuño, quien conforma el colectivo musical ‘La Nueva Generación’, calificó la acción de Maluma como oportunista.

“Ahorita porque ven que Eduin Caz y el Grupo Firme la están rompiendo, ya andan hablando de ellos cuando ya no los pelan a ustedes. Ustedes tuvieron su tiempo y no pelaron al regional mexicano, jamás nos voltearon a ver”, comentó el músico que, además de hacer referencia a Maluma, se refirió a J Balvin, Ricky Martin y Enrique Iglesias. De acuerdo con lo que explicó en su video, los cuatro músicos estarían buscando colaboraciones con artistas de regional mexicano para reavivar sus carreras pues, según él, ya no les prestan atención.

La molestia de Ariel Nuño, según argumentó, recae en que antes, cuando la música regional mexicana no estaba al nivel de popularidad del reguetón, ninguno de los cantantes de ese género giró su mirada hacia la música que, por ejemplo, hace Eduin Caz. Ahora, que los papeles se han invertido, dice él, los reguetoneros están buscando formas de incursionar dentro del clásico ritmo de su país.

“Este mensaje va dirigido a Maluma, J Balvin, Ricky Martin y Enrique Iglesias. Miren señores, ‘zapatero a su zapato’ (...) todos le están mamando los tanatillos a Eduin”, recalcó y manifestó que no se trataba de ‘algo personal’ en contra de nadir.

“Despiértenme y díganme que no es un sueño. Uno de los más duros Maluma. Colombia y México”, escribió, emocionado, Eduin en su cuenta de Instagram, en una publicación en la que se ve a Maluma alagando su trabajo. “Estamos en el juego. Maluma, mi admiración y respeto. Te doy mi palabra que será una bomba. Pero ustedes familia ¿Qué quieren escuchar? ¿Corrido? ¿Romántica? ¿Reggaetón?”, manifestó Eduin en sus redes sociales, el 18 de septiembre, dos días después de que hiciera público el video del mensaje que le había enviado Maluma.

“Hey. ¿Qué pasa? Un saludo muy especial a mi parcero Eduin y a todo el combo de ‘Grupo Firme’. Un abrazo muy especial, parcero. Espero, obviamente, poder conocerlos pronto. A ti, Eduin, que podamos hacer algo juntos, en un futuro. Tú sabes. México, Colombia, un solo corazón, mi brother. Chao”, dijo Maluma en la grabación.

Esta no sería la primera participación de Maluma en la música regional mexicana. En noviembre del 2020, el cantante colombiano unió su voz a la de Carlos Rivera y, Calibre 50. En YouTube, desde el día 19 de ese mes, se encuentra disponible el videoclip de la canción ‘100 años’. Hasta la fecha, el audiovisual acumula más de 94 millones de visitas. “Esta canción es un tributo a mi México lindo y querido”, escribió Maluma, en sus redes sociales, para ese entonces,

“Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años (...) Qué disfrute por fin poder cantarla juntos en un escenario. Te quiero hermano mío, Maluma. Bendiciones siempre. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Viva Colombia y Viva México”, declaró Rivera luego de la presentación en vivo de la canción en los Premios Lo Nuestro.





