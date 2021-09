Críticas a influencer caleño por video asustando mujeres con una camioneta

Este lunes el influenciador caleño ‘Háblame menor’ publicó un video en sus redes sociales en el que asusta principalmente a mujeres en las calles de Cali al ir despacio a su lado mientras ellas caminan y acelerando a fondo para generarles temor. El video fue rechazado de manera determinante en las redes sociales por tomar a forma de burla el acoso callejero que sufren día a día las mujeres en el país.

En el video también se persigue a dos hombres y uno de ellos se sube a un árbol al sentirse perseguido por la camioneta. Actualmente el video no está disponible ya que fue eliminado del perfil dado que se recibieron comentarios como “Tenaz la falta de empatía. Una ciudad como Cali, que ya para salir a la calle, la gente lo hace con pánico, y estos personajes aprovechándose de eso”.

Además el hombre promocionó una bebida energizante en su video y algunos usuarios han pedido a la marca que se pronuncie rechazándolo, sin embargo, hasta ahora, no se ha emitido ningún comunicado.

Tras las fuertes críticas y la bajada del video, ‘Háblame Menor’, publicó otro en el que pidió disculpas y afirmó que lo hizo pensando que iba a ser un éxito, desconociendo la situación de las mujeres en Cali.

“Quiero pedirles disculpas. Yo como creador de contenido, tengan por seguro que nunca voy a hacer un video tratando de pisotear a alguien, al contrario, trato de divertir a la gente para que tengan un rato agradable”, expresó.

Luego dijo que no dimensionaron la violencia en Colombia en Cali y los casos de feminicidio que sufren las mujeres, “en nuestra ignorancia pensamos que el video iba a ser un éxito, pero no dimensionamos lo que está pasando en Colombia y aquí en Cali”. Agregó que la idea la sacó de una plataforma ‘gringa’ y reiteró sus disculpas.

“Tengo mi mamá, mi hermana, mi hija y mi esposa y no me gustaría que nada de eso les pasara en Cali, así que nada, sorry, de cora, sorry”, concluyó.