Alex Saab afirmó que su patria es Venezuela y que no piensa traicionar a Nicolás Maduro

En la misiva que fue enviada por Alex Saab y fue revelada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Maduro y líder de la delegación oficialista en el diálogo en México, se conoció que el señalado testaferro del régimen venezolano, nombrarlo como delegado en los diálogos que se realizan con la oposición en México, sostuvo que había sido torturado.

En la carta dirigida a Rodriguez, Saab señala que ha sido víctima del gobierno del expresidente Trump y alegó que ha tenido que vivir sometimientos de tortura y de presiones por parte de las autoridades de la isla.

“Me han torturado en Cabo Verde físicamente hasta que se cansaron. Me siguen torturando y provocando psicológicamente cada día hasta hoy”, y agregó en la comunicación que, a pesar que han pasado 473 días sin libertad y que exista la posibilidad de una extradición hacia Estados Unidos, no piensa doblegarse.

Rodríguez, quien dio a conocer la carta desde su cuenta de Twitter, sostuvo que “se impondrá la verdad y la vida!” frente al caso de Saab, pedido en extradición por los Estados Unidos.

Saab, cuyos abogados han intentado en reiteradas ocasiones impedir su extradición a los Estados Unidos, sostiene que ha tenido problemas de salud: “me han negado la atención médica entre tantas otras cosas básicas del derecho humano. Aún me dejan a veces hasta sin agua por días, porque según ellos deben pasar las botellas transparentes por rayos x la máquina siempre se les daña. Me han amenazado con morir en una prisión en USA casi todos los días desde que me secuestraron vilmente”, señala en su carta.

Con respecto a su familia, aseguró que no solo lo sancionaron a él en 2019, sino que también lo hicieron con sus dos hijos mayores, aún siendo menores de edad y los cuales estaban por graduarse la Universidad, viendo que no tenían nada que ver con este conflicto político que actualmente vive desde una medida intramural.

“Mis hijos tuvieron que interrumpir sus estudios y exiliarse siendo casi niños”, señala la carta del empresario.

En otro apartado de la comunicación, Saab tilda de ridículas las acusaciones en su contra y destaca que ninguno de los países que lo han investigado han podido dar muestras o pruebas de todas las acusaciones que se le imputan.

“Sus acusaciones hacia mí son tan ridículas y políticamente motivadas que no han podido encontrar ninguna prueba en mi contra. Hasta Suiza les destrozó el caso de extralimitación judicial al investigarme por tres años y no encontrar en 3,000 folios una sola operación, ni siquiera sospechosa de ser algo ilegal. Al igual, ha sucedido en otros países que me han investigado, siempre incitados por los palangrista que el mismo Elliot Abrahamz confesó públicamente utilizan”, señaló Saab.

Ante ello, Saab acusa a los Estados Unidos de amenazarlo constantemente si no cede sus pretensiones de dejar de servir a su patria y denigrar falsamente contra su gobierno, haciendo alusión al gobierno de Nicolás Maduro.

Finalmente, el barranquillero insiste en que goza de inmunidad diplomática. En un intento por liberarlo de la justicia internacional, el régimen de Nicolás Maduro le otorgó ese fuero y le concedió nacionalidad venezolana como recursos para evitar que sea extraditado.

“Mi inmunidad diplomática ha sido reconocida no solo por mi patria sino por China, Rusia, Irán, entre tantos otros países y a sus jueces no pueden amenazarlos con quitarles su famosa visa”, puntualizó.

Saab está pedido por una corte de los Estados Unidos, acusado de testaferrato y corrupción, entre otros cargos, pero además, tiene procesos abiertos en Colombia, donde la Fiscalía lo investiga por delitos cometidos mientras se desempeñaba como cabeza de la empresa Shatex S.A..

Adicionalmente, las autoridades adelantan procesos con fines de extinción de dominio sobre propiedades que ascienden a 38.00unos 12 millones de dólares.

