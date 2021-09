“Soy de oposición y no tengo facilidad de llamar a Ministros para que me den contratos”: Armando Benedetti

Armando Benedetti (Colprensa - Álvaro Tavera)

La red de veedurías Bien Común tramitó un documento ante la Corte Suprema de Justicia para que inicien una investigación en contra de los Congresistas, Armando Benedetti y Mauricio Gómez Amín quienes, según el ente investigador, participaron en hechos de corrupción de la mano de algunas de las firmas proponentes para quedarse con el contrato del internet en regiones aisladas del país

Respecto a Benedetti, este lunes 27 de septiembre, la exministra Karen Abudinen, por medio de su cuenta de Twitter, aseguró que el senador la había llamado para intermediar en el contrato de Centros Poblados.

“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, escribió la exfuncionaria.

Ante el mensaje de la exministra, el congresista, en diálogo con Semana, arremetió en su contra y señaló que se trataba de una simple estrategia para desviar la atención.

“Me parece irónico que una ministra acuse a un senador a través de un Twitter sin una sola prueba, ella quiere armar un show mediático para escabullirse de sus responsabilidades y de lo sospechosa porque para nadie es un secreto que la plata que se haya robado se la robaron los duquistas y los uribistas”, sostuvo.

En cuanto a la participación de la exministra en el escándalo, Benedetti dijo que debido a que en ese entonces ella era la jefa de la cartera, debió haber recibido un porcentaje.

El congresista también recordó que está no sería la primera vez que lo involucran en un escándalo de este calibre. De acuerdo con Benedetti, esto es obra del abogado Jaime Lombana, con quien presenta problemas personales.

“Trata de poner a la prensa a distraerse conmigo, lo mismo pasó con lo de Odebrecht, con las chuzadas, esto es obra de un ‘abogaducho’ que se llama Jaime Lombana que él tuvo unos problemas con mi hermana, la levantó a puño y descalabró a mi sobrino, ese señor está obsesionado y lleva 5 años inventando cuanta cosa en los medios”, dijo.

Cabe recordar que, Lombana es actualmente el abogado de la exministra Abudinen en el escándalo de Centros Poblados y de los 70 mil millones de pesos que no aparecen. Ante eso, Benedetti arremetió contra el jurista.

“Es el abogado ahora de Abudinen y le vendió esa estrategia a esta ministra tonta, porque ahora me voy a poner en la tarea de investigar para decir quiénes son los verdaderos responsables de este desfalco que le han hecho a la nación”, fueron las palabras de Benedetti.

Asimismo, durante la entrevista, el senador aprovechó para aclarar lo dicho por la ministra y desmintió su participación en este escándalo. Según Benedetti, esa llamada nunca se dio.

“La ladrona de la ministra miente, yo soy de oposición y no tengo la facilidad para estar llamando a ministros para que me den contratos, estoy como uno de los principales alfiles de Petro, yo no llamé a la ministra para llamar a favor de Centros Poblados, no conozco a Emilio Tapia ni a ningún representante legal de Centros Poblados ni a ningún gringo de la empresa norteamericana”, detalló

Mientras tanto, en La FM se confirmó que la llamada que denunció Abudinen sí se realizó y que está plenamente identificada por las autoridades, e incluso en conocimiento de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana.

En esta, Benedetti presiona para no decretar la caducidad del contrato y recomienda a la empresa Hughesnet para que fuera la que asumiera la cesión del contrato. La exministra, según lo dijo, se negó a hacer caso a esa petición y estaría dispuesta a ratificar su versión cuando sea llamada a declarar por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema.

