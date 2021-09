Por qué Rafael Santos escogió a Elizabeth Minotta para interpretar a su esposa en ‘El hijo del cacique’

El hijo del Cacique

El pasado lunes 13 de septiembre, el Canal Caracol estrenó una nueva novela biográfica dedicada al fallecido músico vallenato, Martín Elías. El elenco de la producción está compuesto por reconocidos actores, incluyendo a Rafael Santos, quien se interpreta a sí mismo dentro del seriado. Elizabeth Minotta, quien le da vida a Margarita Gallego, esposa de Santos, fue escogida por el mismo músico y actor. La producción, que tuvo en cuenta el criterio del hijo de Diomedes Díaz para escoger correctamente a la actriz, decidió darle el rol a la originaria de Medellín. Santos le dijo que solo ella, de todas las artistas que se presentaron al casting, le daba aquella vibra tan propia de su pareja.

“Rafa me dijo: ‘tú vas a quedar, es que yo de todas las que veo, veo a Margarita en ti’”, relató la actriz en una entrevista para el noticiero del Canal Caracol en donde se transmite la novela, a las 9:00 p.m, luego del concurso de talentos musicales ‘La Voz: Senior’. Rafael y Margarita llevan 16 años de casados, por lo que la producción de la novela encontró en él, y en su criterio, la forma más efectiva de encontrar a la actriz correcta para asumir el exigente papel.

“Aprendí a ser amazona grosso modo. No soy una experta, pero por lo menos me preparé para la escena y creo que la hice muy bien”, le contó la paisa al informativo al referirse a la creación de su personaje. Según lo que recordó y relató, la misma Margarita le dio una guía para llevar su personalidad a la pantalla. La esposa de Rafael Santos le enseñó todo sobre su show equino, pues, fue en uno de esos espectáculos en donde se enamoró de su esposo.

“Para mí fue un placer conocerla porque cuando la vi, fue una mujer que me acogió en su restaurante, me dejó andar en sus caballos feliz y me dio paseos en carreta, entonces fue muy bacano poderla conocer y ver que es un ser humano tan increíble y tan generoso”, puntualizó la actriz sobre su personaje en la novela que entró a remplazar a ‘La reina del Flow′, luego del final de su segunda temporada. La actriz, por aquellos días, habló con los periodistas del programa de chismes y entretenimiento del Canal Caracol, La Red.

Elizabeth, quien recientemente hizo parte de la película aclamada por la crítica, ‘El olvido que seremos’, en donde encarnó a Lucy, la hija mayor de Héctor Abad Gómez, agradeció la llegada del personaje de Margarita a su vida, desde el primer día de transmisión de la novela que relata los momentos más importantes de la vida de Martín Elías hasta el último día de su vida, el 14 de abril del 2017, luego de ser la víctima mortal de un grave accidente de tránsito en la carretera que conduce de Tolú a San Onofre, en el Sucre.

A partir de hoy llega mi Margarita Gallego a ‘El hijo del Cacique’ por el Canal Caracol. Disfruté muchísimo interpretar a este personaje tan apasionado y lleno de fuerza. Gracias a todos los implicados por la oportunidad y a todos mis compañeros de trabajo por hacer de esa una experiencia totalmente feliz.

Elizabeth, egresada de Arte Dramático de la Universidad de Antioquia, calificó a Héctor Abad como un héroe. “De ver todo lo que hemos logrado, con los Goya, con los Ariel, es maravilloso, me siento muy honrada”, dijo en la misma entrevista. Para la actriz, ‘El hijo del Cacique’ es una novela imperdible pues, le permitirá a los televidentes, según ella, acercarse a Diomedes, y a toda la familia Díaz, desde una perspectiva ‘más humana’. “Porque va a estar buenísima”, enfatizó.









