”Me dolió bastante lo que vi”: Catalina Maya revela lo que piensa su familia de su paso por ‘Masterchef’

El paso de la modelo Catalina Maya por ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ha estado lleno de polémicas, y es que esta famosa tuvo la oportunidad de volver después de ser eliminada; sin embargo, la dicha le duró poco y salió unos episodios después, de nuevo.

Maya ha sido una de las participantes con la que los televidentes tienen más diferencias, además de sus amigas Carla Giraldo, Viña Machado y Marbelle -las cuatro conforman el grupo de ‘Las cuatro babys’- puesto que las opiniones sin filtro de estas mujeres sobre otros participantes suelen ser tomadas de mala manera por los televidentes.

Sin embargo, la salida de Catalina Maya estuvo marcada por una polémica que dejó a la mujer con una muy mala imagen ante el público, pues los televidentes la señalaron de ser responsable de una “sucia estrategia” y el supuesto “sabotaje” con el que buscaba mantener vivo el grupo de ‘las cuatro babys’.

Las acusaciones surgieron porque, según lo que se vio en el programa, la modelo y locutora habría jugado a perder en el equipo que conformó junto a Sánchez Cóccaro, Liss Pereira, Gregorio Pernía y Frank Martínez; teniendo en cuenta que ella era la única del grupo que contaba con un pin de inmunidad (adquirido en una prueba anterior), por el cual no iba a resultar afectada pese al resultado de la prueba.

Todo esto causó que la mujer tuviera que bloquear la opción de comentarios en su perfil de Instagram, puesto que a sus redes llegó una ola de odio y malos comentarios. Sobre esto, Maya habló recientemente en una entrevista con la revista Aló, la cual se publicó en su más reciente edición impresa.

En la revista, más allá de abordar la polémica de la que es protagonista la modelo, le preguntaron por cómo tomaban esta situación en su casa, su esposo y sus hijos, puesto que no es un secreto que estos comentarios son vistos por todos al ser ella un personaje público y que genera tanto debate en las redes.

En primera medida, la modelo habló de sus padres y señaló que su padre ha tomado la situación con mucha más calma que su madre, pues a ella sí le ha importado lo que dicen de su hija. Sin embargo, señaló que con el tiempo ha entendido que no se puede controlar lo que está pasando y ha dejado que todo fluya.

Cuando se refirió a su esposo, la mujer señaló que él ha sido su apoyo, puesto que Maya ha reconocido que sí le ha afectado la manera en la que se ha visto en el programa. Cabe resaltar que la mujer se ha defendido señalando que en la edición de los programas, la han convertido en ‘la villana’ del reality.

“Felipe, mi esposo, siempre fue ese hombro en el cual pude recostarme. Me recordaba siempre que era un programa de ‘televisión’, pues los primeros días me dolió bastante lo que vi”, reconoció la modelo colombiana.

Agregó que las palabras de aliento de su pareja, Felipe Pimiento eran: “Él decía que ambos sabíamos que yo no soy personaje de ‘reality’: soy honesta, directa y, sí, mi filtro es casi nulo. Además, soy sumamente competitiva. Era claro que esa mezcla era algo que muchos iban a criticar, pero al tener el apoyo de mi familia, su amor, comprensión y cariño infinito, lo que se dijera por fuera de mi núcleo de seres queridos me tenía sin cuidado. Mi hija Valentina también fue mi luz”.

En un reciente video publicado en su perfil, Catalina Maya agradeció “la empatía, agradecerles los mensajes que día a día me mandan, el acompañamiento que he sentido durante estos últimos meses, en particular por parte de ustedes. Créanme que todos los mensajes uno a uno, los positivos y los no tan positivos los leo y los recibo con mucho cariño, entiendo que no siempre uno está de acuerdo, pero mi invitación hoy es que a las personas que son nuevas en esta familia se queden con esto, con lo que ven, porque esto es lo que yo soy (...) esa es la invitación, a que me conozcan, a que vean la Catalina que hay acá” .

