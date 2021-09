La famosa influenciadora con la que pillaron a Reykon

Foto: Instagram @reykon

Un nuevo amor estaría naciendo entre el reguetonero conocido como Reykon y una famosa influenciadora a la cual muchos recuerdan por su vida amorosa con otra reconocida figura del entretenimiento criollo.

Se trata de Luisa Castro, ex pareja de Mauricio Gómez ‘La Liendra’, quien fue grabada por un curioso mientras compartía con el cantante en un evento privado.

En las imágenes, compartidas por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, se observa a ambos personajes mientras bailan y ríen juntos. Inclusive, hay un fragmento de la grabación en la cual él le habla bastante cercano, lo que para muchos de los espectadores es un claro indicio de los sentimientos que podrían estar surgiendo entre ambos.

Las reacciones fueron inmediatas y la gran mayoría de usuarios aplaudió la posibilidad de que Reykon y Luisa Castro estén juntos y, a su vez, recordaron el tormentoso pasado que vivió la joven influenciadora y empresaria al lado de ‘La Liendra’.

“El cambio es brutal y lo más importante es que los dos se sientan bien”, “nunca me lo imaginé pero me gusta la idea”, “de lejos se nota que se gustan, además se la pasan dándose like en todo”, “se ven muy bien y ambos son exitosos, harían muy buena pareja” y “ese sí es un hombre de verdad”; fueron algunos de los comentarios que suscitó la grabación.

Por el contrario, otros comentaron que no ven nada para comentar en el video y que todo les resulta muy natural.

Lo cierto es que ninguno de los dos ha confirmado la información todavía y, por el contrario, se han dedicado a hablar sobre sus negocios en redes sociales. Por ejemplo, en horas recientes Luisa Castro sorprendió a sus seguidores al publicar que, en cuanto a páginas que comercializan contenido exclusivo (tipo Onlyfans) en Colombia, la suya es una de las más solicitadas por los internautas.

Es clave mencionar que esta hazaña le tomó a la pereirana apenas unos meses, pues fue en junio pasado que anunció el lanzamiento de su propia página por medio del siguiente mensaje: “¿Adivinen quién tiene su propio sitio web? No están preparados para lo que se viene en mi página, así que los que tanto me pidieron contenido exclusivo, ahí lo tienen”.

De acuerdo con lo que ha mostrado, en luisacastroexclusive.com sus más fieles fanáticos podrán observar decenas de fotografías que ya están disponibles por un costo de 9.99 dólares al mes, es decir, poco más de 36 mil pesos colombianos al cambio de hoy. Además, aprovechó la ocasión para enviarles un mensaje a sus críticos.

“Hasta los haters son bienvenidos aquí ¡Ahora sí van a tener de qué hablar! Nos vemos allá y estaré hablando con todos por el privado de mi página, porque a veces por aquí es muy difícil responder tantos mensajes como quisiera”, agregó Luisa Castro.

¿Por qué terminaron Luisa y ‘La Liendra’?

Aunque bastante se rumoreó al respecto, la joven aclaró todo hace algunos meses, cuando por medio de un pronunciamiento en redes dejó entrever las razones del rompimiento.

“Primero que todo quiero aclarar que yo jamás le pedí tiempo a él, yo a él le terminé. Es la segunda vez que le terminaba, él tiene muy claro los motivos sino que se hace el que no. Terminamos hace ya más de cuatro meses y ya era la segunda vez que lo hacía”, expresó.

Posteriormente, concluyó que las mujeres deben sentirse valoradas en todo momento y eso hizo pensar a muchos que esta sería la causa de haber dejado su noviazgo con Mauricio Gómez.