La millonada que se ganará James en Catar, estará entre los futbolistas mejor pagados del mundo

El nombre del futbolista colombiano James Rodríguez fue uno de los que más sonó en el mercado de fichajes europeo para cambiar de equipo esta temporada, pues su momento en el Everton no era el mejor tras la llegada del entrenador español Rafael Benítez y su salida sería la mejor opción para la búsqueda de minutos.

De hecho, equipos como el Milan (Italia), Porto (Portugal), Sevilla (España) y el İstanbul Başakşehir (Turquía), al que finalmente le rechazó una oferta, sonaron como posibles destinos del cucuteño. Sin embargo, el mercado cerró en las principales ligas del mundo y su fichaje no se pudo concretar por ningún club.

Finalmente se quedó con los ‘Toffees’ y, cuando se creía que ya no habría posibilidades de cambiar de equipo, apareció una nueva opción: el fútbol del Medio Oriente.

A pesar de que no se veía muy viable su llegada al balompié asiático, este miércoles James Rodríguez fue confirmado como nuevo jugador del Al-Rayyan, club profesional de la liga de Catar. El volante, de 30 años de edad, llegó procedente del Everton tras un año de estadía en Liverpool.

Pese a sus buenos inicios con el club azul de Liverpool, su irregularidad, unida a la del equipo, y sus lesiones en el gemelo a lo largo de la temporada, sólo le permitieron disputar 26 partidos entre todas las competiciones la temporada pasada, anotando 6 goles y dando 9 pases de gol.

Y es que según se conoció, James viajó el domingo a territorio asiático para conocer de primera mano el proyecto deportivo del club y cuál sería su rol dentro de él. Las negociaciones fueron por buen camino y finalmente se concretó su llegada al equipo catarí, que anunció por medio de sus redes sociales la llegada del ‘10′ de la Selección Colombia como su nueva súper estrella.

Con esto su historia en el fútbol europeo terminó, o por el momento se puso en pausa, pues, según se conoció, su contrato se firmó por las próximas tres temporadas. Tras 11 años jugando en las mejores ligas del mundo el cucuteño iniciará un nuevo ciclo en su carrera deportiva, esta vez en el balompié asiático.

Pero una de las incógnitas que surgió luego de su fichaje tiene que ver respecto a su salario, ya que aún no se conocen las cifras oficiales de su traspaso y mucho menos la remuneración que recibirá en ese país. No obstante, varios medios británicos, entre ellos The Times y BBC Merseyside, coinciden en que el colombiano pasará a integrar la plantilla con un sueldo más alto del que ganaba en Everton.

En ese sentido, James recibiría un total de 233.000 euros a la semana, lo que equivaldría a un poco más 1 millón de dólares al mes y a 12 millones de euros (cerca de 54 mil millones de pesos colombianos) cada año. Una cifra que lo posiciona como uno de los jugadores con mejor salario alrededor del mundo.

Tras su llegada, James Rodríguez se convirtió en el futbolista más valioso del fútbol catarí TWITTER @alkasschannel

Además, la misma prensa internacional señala que el Everton podría incluso sacrificarse con tal de salir de él y habría aceptado pagar parte de su salario para que las negociaciones llegaran a buen puerto.

Ante esto, James se ubica dentro de los futbolistas con mejor salario (sin publicidad u otros negocios) cada temporada. Cabe recordar que el ranking lo lidera el argentino Lionel Messi, quien tras su arribo al París Saint Germain recibirá un pago de 40 millones de euros al año. El podio lo completan Cristiano Ronaldo (Manchester United) con 35 millones y Neymar (PSG) con 34.

Tras ellos se encuentran nombres como Mohamed Salah (Liverpool) y Robert Lewandowski (Bayern Múnich), ambos con 20 millones; los franceses Kylian Mbappé (PSG) y Paul Pogba (Man Utd) con 18 y 15 millones, respectivamente; Luis Suárez (Atlético de Madrid) y Eden Hazard (Real Madrid), con alrededor de 14 millones; y tras ellos aparecería James con sus 12 millones de euros anuales.

James Rodríguez ya fue recibido por sus compañeros Al Rayyan y esperan que debute el próximo lunes

Top-10 de los jugadores que más dinero cobran por temporada:

La revista Forbes publicó la lista de los diez futbolistas mejor pagados del mundo este 2021, estas cifras incluyen salario, contratos por publicidad, negocios personales, entre otros.

1. Cristiano Ronaldo: El flamante fichaje del United esta temporada le arrebató el primer puesto a Lionel Messi. Según publica la mencionada revista, está previsto que el portugués ingrese a fin de año una cifra cercana a los 124 millones de euros brutos.

2. Lionel Messi: El argentino cayó una posición, pero sus ingresos siguen siendo astronómicos. Este año el delantero del PSG se embolsará casi 110 millones.

3. Neymar Jr: El brasileño tiene el tercer puesto tanto en el ranking de deportistas más populares como en el de futbolistas mejor pagados al ingresar casi 95 millones.

4. Kylian Mbappé: El francés, que seguirá otra temporada en Francia, ganará 42 millones.

5. Mohamed Salah: El egipcio del Liverpool ganará esta temporada casi 41 millones.

6. Robert Lewandowski. El considerado actualmente como el mejor delantero del mundo ganará cerca de 35 millones al finalizar el año.

7. Andrés Iniesta. Tres años después de abandonar el FC Barcelona, el jugador del Vissel Kobe ganará este año casi $ 35 millones.

8. Paul Pogba. El francés campeón del mundo estaría trabajando para ampliar su contrato con el United y ganará esta temporada casi $ 34 millones.

9. Gareth Bale. Tras regresar al Real Madrid proveniente del Tottenham, el delantero se embolsará esta temporada poco más de $ 31 millones.

10. Eden Hazard. Este top 10 lo cierra el delantero del Real Madrid. Aunque el futuro del belga en el club blanco es incierto, la realidad es que ingresará $ 28 millones.

