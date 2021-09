VIDEO | Santos Borré anotó su primer gol en la Bundesliga con Eintracht Frankfurt

Santos Borré anotó su primer gol en la Bundesliga con Eintracht Frankfurt

Tuvieron que pasar siete partidos con el Eintracht Frankfurt para que el atacante colombiano Rafael Santos Borré debutara en las redes de la Bundesliga. Fue ante el Colonia en la sexta fecha del campeonato alemán donde el delantero anotó su primer gol como jugador de las Águilas de Alemania. El tanto se dio al minuto 45+5 cuando el marcador era adverso a minutos de terminar el primer tiempo.

El marcador se abrió a los 14 minutos por intermedio de Ellyes Skhiri, quien definió aprovechando las falencias de la defensa rival tras la asistencia de Jonas Hector quien dejó al volante mano a mano frente al portero que no pudo hacer nada para evitar la vulneración de su arco.

El juego se tornó pausado por las infracciones y lesiones de jugadores que obligaron a hacer dos cambios antes de finalizar la primera mitad. Esto obligó a añadir ocho minutos, los cuales fueron bien aprovechados por el Eintracht Frankfurt. El reloj marcaba 50 minutos cuando se armó un contragolpe a favor de las ‘Águilas’, Kostic la comandó por la banda izquierda y allí vio como Borré entraba al área sin marca. El serbio asistió al ex Deportivo Cali quien de primera remató y mandó el balón al fondo de la red por el palo de la mano izquierda del portero.

Estreno goleador de Rafael Santos Borré con el Eintracht Frankfurt.pic.twitter.com/OJ3gxxIRFa — Colombia Analytics (@colanalytics_) September 25, 2021

Este es el primer gol del colombiano con el equipo alemán tras su debut el 14 de agosto ante Borussia Dortmund en la primera fecha de la Bundesliga. La otra anotación registrada por Borré con la camiseta del Frankfurt fue el 31 de julio del presente año en un partido amistoso ante el Saint Etienne.

Curiosamente este es el sexto empate en línea del equipo alemán. En la presente temporada, donde disputa la Bundesliga y UEFA Europa League, solo perdió ante Dortmund. 5-2, desde entonces ha sido una seguidilla de empates: 0-0 vs Augsburgo, 1-1 vs. Arminia, 1-1 vs. Stuttgart, 1-1 vs. Fenerbahce y 1-1 vs. Wolfsburg.

Santos Borré se ha convertido en uno de los habituales convocados por Reinaldo Rueda a la selección Colombia, por lo que se espera que su gol y gran adaptación al fútbol alemán le aseguren un llamado para la triple jornada eliminatoria del mes de octubre. La ‘tricolor’ enfrentará a Uruguay, Brasil y Ecuador.

SIGA LEYENDO: