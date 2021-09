Quién gana más en Youtube: Marbelle o Frank Martínez

A pesar de que ‘MasterChef’ Celebrity está en su recta final, cada vez los televidentes y fanáticos al concurso quieren saber cada detalle personal, profesional y financiero de los famosos que aún quedan en competencia. Frank Martínez y Marbelle son varios de ellos, no solo por la importancia que han tenido dentro del programa sino porque ambos generan contenido que es visto por muchas personas; una en el canto y el otro con la comedia y sus rutinas.

Actualmente, la vallecaucana tiene en su canal oficial de YouTube donde comparte todas sus novedades musicales y contenido relacionado a otros temas, tiene 242 mil suscriptores y un total de 120 millones de visualizaciones, contando todos sus videos. Por otro lado, Frank ‘el flaco’, tiene en su espacio de esta misma plataforma aproximadamente 83.100 usuarios suscritos y suma, de manera parcial, más de 12 millones de visualizaciones gracias a todo el material humorístico que ha compartido.

Teniendo en cuenta los números anteriores, y según datos del portal ‘NoxInfluencer’, el cual se encarga de hacer un análisis de las ganancias de los canales de YouTube tomando como base los suscriptores, visualizaciones diarias y mensuales de su contenido, Maureen Belky Ramírez, nombre de pila de la cantante, genera mensualmente ingresos cercanos a los 24.000 dólares (más de 91 millones de pesos colombianos); entretanto que el paisa gana un poco menos: entre 5.000 y 11.000 dólares al mes (19 y 42 millones de pesos colombianos aproximadamente).

Cabe mencionar que si bien, Frank ha adquirido una fama considerable gracias a su participación en ‘MasterChef’, dicho reconocimiento podría crecer más, pues participará en otro programa y también en el canal RCN, llamado ‘Mañana exprés’.

En sus redes sociales, el paisa compartió un video en donde se le ve no solo a él, sino también a Yalena Jácome (periodista), Germán Castellanos (comediante), Carlos Marín (locutor) y Mauricio Vélez (actor, presentador y humorista), promocionar este espacio que estará disponible desde finales de septiembre, específicamente el día 28. El horario para ver la producción será la mañana, 7:30 a.m.

“Nada más rico que reírnos en ayunas. Haré parte del equipo en ‘Mañana Express’ a partir del 28 de septiembre junto a mis amigos Germán Castellanos y Carlos Marín y ahora mis nuevos amigos Yalena Jácome y Mauricio Vélez con los que pasaremos muy sabroso. Otro ¡Boomm!”, escribió Frank Martínez en Instagram.

Por otro lado, y con respecto a la ‘reina de la tecnocarrilera’, cabe recordar que en días pasados se había referido en su perfil de Instagram sobre la sexualidad de su hija. “Yo me siento orgullosa de lo que son mis hijas, mucha gente piensa que con mi hija mayor me he alejado por su condición sexual cuando en mi casa nunca existieron esos tipos de prejuicios, sí me alejé de Angie por temas de mamá e hija, esas cosas con lo que uno no está de acuerdo y que uno le dice que no se lo va a aplaudir”, aseguró la semifinalista del concurso de cocina más famoso del mundo.

Y continuó expresando que “Yo no tengo problema con que mi hija sea gay y viva con su pareja, de hecho, me parece divino. Yo he tratado de que mi relación con ellas este bien, uno no se las sabe todas, pero espero estar para ellas ahí siempre”.

SEGUIR LEYENDO