Decomisan seis toneladas de carne no apta para el consumo humano en Guadalupe, Kennedy

Seis toneladas de carne fueron decomisadas y destruidas. Foto: Alcaldía de Kennedy

En la madrugada de este 23 de septiembre, cerca de 100 funcionarios de distintas entidades del Distrito realizaron un operativo en el sector de Guadalupe (en la autopista Sur entre las carreras 62 A y 62 F), en la localidad de Kennedy, reconocido por la comercialización de productos cárnicos, en el que comprobaron que seis toneladas de estos no eran aptos para el consumo humano.

En la intervención se evidenció una mala práctica de manipulación de alimentos por parte de los establecimientos dedicados al comercio res, cerdo y pollo, con el agravante de que se ubican en la ronda del río Tunjuelo. De ahí que las seis toneladas de carne hayan sido decomisadas y destruidas.

Así mismo, fueron sellados 16 recintos debido a que no cumplían con las normas sanitarias para comercializar estos productos, no contaban con los elementos necesarios para garantizar la cadena de frío, no demostraron la procedencia de los alimentos y no presentaron los documentos requeridos para garantizar su funcionamiento (matrícula mercantil de la Cámara de Comercio, permiso de Bomberos, concepto sanitario y certificado de manipulación de alimentos, entre otros), según la alcaldía de Kennedy.

“Estamos haciendo este control a los establecimientos que están en la ronda del río Tunjuelo, que es una zona de reserva ecológica. Durante la jornada se desnaturalizaron aproximadamente seis toneladas de productos cárnicos no aptos para la venta y el consumo humano, además se sellaron 16 establecimientos”, manifestó la alcaldesa local, Carolina Agudelo Hernández.

Si bien el operativo fue liderado por la Alcaldía Local de Kennedy y la Secretaría Distrital de Salud, también participaron miembros de la Secretaría de Seguridad, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Policía Nacional, Bomberos Bogotá, Policía Militar y la Subred Sur Occidente.

Desde la alcaldía local le hicieron un llamado a los habitantes de la localidad y la ciudad a que adquieran sus productos cárnicos en establecimientos autorizados, que cumplan con las normas de higiene y cadena de frío, esto con el fin de evitar enfermedades por el consumo de alimentos en mal estado.

LA COMUNIDAD RECUPERÓ EL ESPACIO PÚBLICO EN GUADALUPE

En la misma zona de venta de carne en malas condiciones de salubridad, inseguridad, invasión del espacio público y hasta microtráfico, según el Distrito, hoy crecen cerca de 300 árboles. Se trata del barrio Guadalupe en Kennedy.

La comunidad de Kennedy apostó por la siembra de árboles para recuperar el espacio público. Foto: Alcaldía de Kennedy

Con la plantación de 100 árboles el pasado 9 de julio, la comunidad culminó la recuperación de Guadalupe y completará su transformación a una zona de bosque urbano, que se encuentra aledaño a la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) y la ronda hídrica del río Tunjuelo.

“Nadie quería meterle la mano a este lugar por todos los inconvenientes que tenía. Pero gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía Local, el Distrito, el Batallón de Policía Militar N.° 13 y los habitantes de Guadalupe ahora contamos con una zona ecológicamente importante de la ciudad, donde además niños y niñas podrán disfrutar en un espacio propicio”, enfatizó la alcaldesa Carolina Agudelo Hernández.

La transformación del lugar inició en octubre del año pasado, cuando se desnaturalizaron 8.061 kilos de carne en mal estado y se dio el cierre definitivo por resolución a 23 establecimientos reincidentes que no cumplían con los protocolos de sanidad de los alimentos que vendían.

SEGUIR LEYENDO: