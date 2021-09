Caya Varón, la primera esposa de Martín Elías, habló sobre la novela ‘El hijo del cacique’

Hace pocos días se estrenó la novela ‘El hijo del cacique’, una producción que relata la vida de Martín Elías, el hijo fallecido de Diomedes Díaz.

La novela ha generado bastante revuelo desde antes de ser lanzada el pasado 13 de septiembre. Pero luego del primer capitulo salieron varios comentarios en contra de la producción. Algunos televidentes al parecer no quedaron muy contentos con algunas de las escenas que se presentaron.

Ahora lo que llamó la atención fueron las declaraciones de la primera esposa de Martín Elías, Caya Varón. En una de las comunes dinámicas de preguntas y respuestas en las redes sociales, a la empresaria le preguntaron qué pensaba de la novela, entre otros temas.

Varón reveló que ella no dio autorización para la producción por lo que en la historia no incluyen las experiencias de ella o su hijo con el cantante fallecido.

“¿Qué opinas de la novela El hijo del cacique?”, preguntó un seguidor de Caya Varón. “Por nuestro lado no se dio la autorización. Es la historia contada por lo que vivieron Santos, Lucho, Chu y Mami Patri con Martín. Por el horario no la veo pero Jr se la ve grabada”, explicó la madre de uno de los hijos de Martín Elías.

Otra de las preguntas es: “¿Te estás viendo El Hijo del Cacique?”. A lo que Caya respondió: “Por el horario no la vemos porque ya estamos dormidos pero Jr si al otro día se la ve grabada, solo los viernes la ve. Si pregunta si autorizamos, NO, la parte de Jr y mía no está autorizada”.

Entre otras preguntas que le hicieron a Varón está la relacionada con la herencia de su hijo Martín Junior. La mujer aseguró que es está en proceso pero no dio mayor detalle.

“¿Cómo te llevas con Lily Díaz?”, fue otra de las preguntas que los curiosos le dejaron a la empresaria. “No hablamos seguido pero sé que cuando vamos a Barranquilla es visita fija junto con Luis Mariano. La última vez aún la llevo en mi corazón y es el mejor recuerdo de Moisés que tenemos”, escribió Caya.

Además, le cuestionaron por qué Martín Junior no se ve casi con Paula, su hermana. “Tin estaría feliz de verlos”, aseguró el internauta que dejó la pregunta.

“Sería lo ideal. Viven en ciudades diferentes. La profesión de Jr como futbolista y sus metas es difícil salir de Medellín y tener viajes. Pero sí se trata que cuando Jr viaje a Valledupar pase tiempo con su hermanita”, aseguró la mamá del hijo de Martín Elías.

Por último, le preguntaron: ¿Martín Elías fue el mejor papá que pudo tener Jr?. A lo que Caya Varón respondió: “los padres tenemos un rol maravilloso, Jr tiene los padres que Dios le dio y él sabe que son los mejores”.

Actor que interpreta a Diomedes Díaz en ‘El hijo del cacique’ recibió amenazas de muerte

Francesco Chedraui, quien hace las veces de Diomedes Díaz, papá del protagonista de la novela, denunció amenazas e intimidaciones en su contra y de sus familiares.

“Denuncio públicamente, amenazas contra mi familia e integridad personal, mi culpa, ser un artista que lucha por crecer pero, eso no les da el derecho de querer matarme”, publicó el actor y locutor a través de redes sociales el pasado sábado.

Sin embargo, en la últimas horas amplió la información y aseguró que interpuso denuncia penal por los hechos, así como recibió el acompañamiento de un abogado para proteger su integridad y la de su familia, frente a los violentos que buscan intimidarlo.

“Se trata de la amenaza, la influencia, de eso que quieren ejercer algunos personajes a raíz, quizá, por la interpretación de Diomedes Díaz, porque no puede ser, no creo, no me cabe en la cabeza que sea por otra cosa”, manifestó Chedraui a través de un video en su cuenta de Instagram.

