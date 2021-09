Rating de ‘Enfermeras’ habría subido solo 0.2 puntos luego de la aparición de Andrea Guerrero

‘Enfermeras’ se ha convertido en una de las series más vistas de RCN en las noches colombianas; sin embargo, y a pesar del éxito interno, no ha podido llegar a los primeros lugares de rating, pues esos lugares están ocupados por las producciones de Caracol; de hecho, la producción protagonizada por Diana Hoyos y Sebastián Carvajal queda, en promedio, entre el cuarto y quinto lugar en las principales mediciones de rating.

Pero pese a que no lidera en audiencia, es una de las series que más figuras públicas ha llevado a los sets, aparte de quienes ya hacen parte del elenco. Recientemente, el narrador Javier Fernández Franco -conocido como ‘el cantante del gol’- apareció en el programa, generando diversos comentarios en redes como Twitter; también, la periodista deportiva y panelista de ‘Espn Equipo F Colombia’, dio sus primeros pasos en la actuación no como enfermera o médica, sino como paciente; incluso, la misma Guerrero compartió su experiencia en su perfil de Instagram.

“Llegó el día, hoy estaré en Enfermeras, mi novela favorita. Me llamaron hace unas semanas para ser ‘Andrea Guerrero’ en el Santa Rosa, dije que sí de una. Cuando llegué a rodaje, me dio terror, me preguntaba: ¿Por qué dije que sí?” escribió la comunicadora en la descripción del post, señalando también que “fue una experiencia increíble, mis respetos a esta profesión. ¡¡¡Gracias por sumar una vivencia a mi vida!!!”

Uno de los objetivos de llevar a este tipo de personajes es subir los índices de rating y subir de posiciones; sin embargo, no se cumplió dicha meta. Andrea Guerrero apareció el 20 de septiembre en ‘Enfermeras’, y ese día ocupó el quinto lugar de audiencia, de acuerdo con la firma Kantar Ibope Media, con un puntaje total de 7.22; aunque sí hubo un aumento de televidentes con respecto al 21, día en que puntuó 7.01.

Otras novedades con respecto al rating de los días 20 y 21

La nueva temporada de ‘La Voz Kids’ concluyó el viernes 17 de septiembre y ahora se estrena una nueva cara del reality de canto: ‘La Voz Senior’ que, de hecho, le heredó el primar lugar en el rating a la temporada infantil tras obtener 14.08 puntos.

La versión 2021 de ‘Café, con aroma de mujer’, del Canal RCN, durante la semana anterior había estado en el segundo lugar y generalmente por encima de ‘El hijo del Cacique’, sin embargo, este lunes la telenovela está de tercera con un puntaje de 9.57. ‘Noticias Caracol’, en su horario de las 7:00 pm, está de cuarta con 9.20 puntos.

Por otro lado, el martes 21, obtuvo un puntaje de 14.01. En la noche de su estreno, el lunes 20 de septiembre, ‘La Voz Senior’ también estuvo de primera en la lista.

Sigue de segunda en la lista del rating ‘Café, con aroma de mujer’, del Canal RCN, esta vez con 9.26 puntos. Es de mencionar que, durante la última semana la telenovela generalmente había estado por encima de ‘El hijo del Cacique’, de Caracol Televisión, pero la bionovela de Martín Elías Díaz la sobrepasó este viernes y lunes, empero, este martes ‘Café’ se le puso nuevamente por encima.

Posteriormente, ‘El Hijo del Cacique’ quedó de tercera con 9.09 puntos. Por su parte, ‘Noticias Caracol’ – en su horario de las 7:00 pm- está de cuarta con un puntaje de 8.52. Y, la repetición de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ tiene el puesto número cinco con 7.33 puntos.





SEGUIR LEYENDO