Colombia

Demandan ley que creó el nuevo festivo de julio para los colombianos: la Corte Constitucional tendrá la última palabra

Un ciudadano alegó que la medida desconoce el carácter laico del Estado, crea cargas presupuestales para entidades públicas y altera la organización de turnos, la producción y la nómina en compañías privadas

Guardar
Google icon
Gracias a la coincidencia del calendario, Colombia “recupera” en 2026 un festivo que en 2025 se había perdido al caer en domingo- VisualesIA
La ley 2578 convirtió el 9 de julio en día festivo nacional - crédito VisualesIA

La Corte Constitucional de Colombia recibió una demanda contra la Ley 2578 de 2026, una norma que introdujo el 9 de julio como nuevo día festivo en el calendario colombiano, en homenaje a la virgen del Rosario de Chiquinquirá.

La acción fue radicada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, afirmando que vulnera reglas constitucionales en tres frentes, como la neutralidad religiosa del Estado, el impacto fiscal para el sector público y alteración de la planeación y los costos laborales en el sector privado, según información revelada por La Silla Vacía.

La norma cuestionada es el artículo 6 de la ley mencionada. Ese texto convirtió la fecha en día festivo nacional y ordenó que, para efectos del descanso remunerado, se aplicaran las reglas de la Ley 51 de 1983, por lo que en 2026 se disfrutará el lunes 13 de julio.

PUBLICIDAD

La Corte Constitucional actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado - crédito Corte Constitucional.
La eventual revisión de la Corte Constitucional no afectaría el puente de este año en Colombia, que cae el 13 de julio - crédito Corte Constitucional.

Consagrar un nuevo día de descanso obligatorio a nivel nacional para honrar de forma exclusiva y explícita a una figura central de la religión católica, el Congreso rompe su deber de neutralidad religiosa”, indicó el demandante.

La demanda también cuestiona la forma en la que se añadió el nuevo feriado al proyecto de ley. La publicación informó que la inclusión del festivo no hacía parte de la iniciativa original del representante Wilmer Castellanos, que estaba orientada a exaltar a Chiquinquirá por hitos históricos y religiosos.

Frente a los costos laborales, Ospina sostuvo que la medida altera la organización de empresas y entidades. “La imposición imprevista de un nuevo festivo nacional altera de forma drástica la planeación de turnos, la producción y los costos de nómina del sector empresarial privado”, dijo.

PUBLICIDAD

Por el momento, la normativa se mantiene vigente para el 2026, debido a que la revisión apenas está en etapa inicial y cualquier decisión solo tendría efecto, de prosperar, a partir de 2027.

Día de la Virgen de Chiquinquirá
Rodrigo Ospina Ortiz sostiene que el nuevo festivo vulnera la neutralidad religiosa del Estado al dar un reconocimiento exclusivo a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá - crédito Visuales IA

Detalles de la normativa

La creación del festivo está ligada a la conmemoración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Su devoción está asociada a la renovación milagrosa de su imagen en el siglo XVI, uno de los episodios más representativos del catolicismo colombiano.

La norma también subraya el peso histórico y cultural de la celebración. El reconocimiento no se limita a su dimensión religiosa: forma parte de la identidad de regiones como Chiquinquirá, en Boyacá, uno de los principales centros de peregrinación del país.

De acuerdo con el texto normativo, la conmemoración se enlaza además con otros hitos del municipio. Entre ellos aparecen su consolidación como Villa Republicana y la visita del papa Juan Pablo II en 1986, elementos que la ley incorpora como parte del patrimonio cultural y religioso colombiano.

Ley 2578 de 2026 establece el 9 de julio como nuevo festivo nacional - @SuarezTrinando2/X
Ley 2578 de 2026 establece el 9 de julio como nuevo festivo nacional - @SuarezTrinando2/X

La inclusión del día festivo no hacía parte de la iniciativa original del representante Wilmer Castellanos, sino que fue incorporada en el texto en el último debate del Senado, realizado el 16 de diciembre de 2025. Allí se agregó un artículo adicional que declaró como festivo nacional el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se celebra cada 9 de julio, siendo aprobada de manera unánime.

Después de esa votación, el texto fue conciliado entre Cámara y Senado para unificar las versiones aprobadas. Con ese paso, el proyecto quedó listo para continuar su curso hasta lograr su sanción presidencial efectuado el 1 de junio de 2026.

La nueva fecha no se disfrutará en 2026 el mismo día del calendario. Por efecto de la Ley Emiliani, el descanso correspondiente al 9 de julio se moverá al lunes 13 de julio, como ocurre con otros feriados que se agrupan al inicio de la semana para extender el fin de semana.

En 2026, el 20 de julio caerá lunes, permitiendo a los colombianos disfrutar nuevamente de un puente festivo en el Día de la Independencia- crédito VisualesIA
Imagen de referencia - La creación del festivo fue incorporada en el último debate del Senado el 16 de diciembre de 2025 - crédito VisualesIA

La disposición aplica en todo el territorio nacional, tanto para el sector público como para el privado. Eso significa que el día tendrá carácter obligatorio y dará derecho a descanso remunerado.

Con esta incorporación, el país pasa a tener 19 días festivos oficiales al año. El cambio añade una jornada de descanso, pero también modifica la organización del calendario laboral y del movimiento turístico, sobre todo en la mitad del año, cuando suelen concentrarse varios puentes.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalFestivo 9 de julioDemanda festivoRodrigo Ospina OrtizColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Ambos seleccionados llegarán al cierre de la fase con realidades distintas. El conjunto africano necesitará sumar de a tres tras un inicio complicado y algunas bajas clave, mientras que el equipo asiático buscará aprovechar su ventaja en la tabla para sellar el pase a la siguiente ronda

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Docente pensionado fue hallado muerto en su apartamento en el centro de Medellín: habría sido asesinado durante una negociación inmobiliaria

Luis Bernardo Villegas Ramírez apareció atado y con cinta en la boca en un inmueble del edificio Latorre, tras una reunión por un bien raíz

Docente pensionado fue hallado muerto en su apartamento en el centro de Medellín: habría sido asesinado durante una negociación inmobiliaria

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

Tras conocerse que los escrutinios de segunda vuelta dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, el exfutbolista anunció una actividad para celebrar el triunfo de su candidato y dio a conocer la fecha y la hora del evento

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

El remedio de la abuela para acabar con los gases y la llenura: médico colombiano recomienda una infusión con hojas de un reconocido fruto

Un video del médico Oswaldo Restrepo explica que un té tradicional ayudaría a desinflamar el intestino, bajar la pesadez tras las comidas y regular el tránsito sin recurrir de entrada a fármacos

El remedio de la abuela para acabar con los gases y la llenura: médico colombiano recomienda una infusión con hojas de un reconocido fruto

Así reaccionaron los políticos a la victoria de Colombia frente a la RD del Congo en el Mundial 2026: “No dejemos que Petro se robe la atención”

Abelardo de la Espriella, Cathy Juvinao y Alejandro Char se pronunciaron en sus cuentas de X tras el triunfo de la selección a los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol

Así reaccionaron los políticos a la victoria de Colombia frente a la RD del Congo en el Mundial 2026: “No dejemos que Petro se robe la atención”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

Shakira celebró el triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo antes de su concierto

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

Hijo de Shakira se sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Deportes

Así reaccionaron los políticos a la victoria de Colombia frente a la RD del Congo en el Mundial 2026: “No dejemos que Petro se robe la atención”

Así reaccionaron los políticos a la victoria de Colombia frente a la RD del Congo en el Mundial 2026: “No dejemos que Petro se robe la atención”

Daniel Muñoz fue elegido como el mejor jugador del partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026

Así fue el emotivo abrazo entre José Néstor Pékerman, James Rodríguez y Quintero tras la victoria de Colombia ante el Congo en el Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026