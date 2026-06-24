Demandan ley que creó el nuevo festivo de julio para los colombianos: la Corte Constitucional tendrá la última palabra

La ley 2578 convirtió el 9 de julio en día festivo nacional - crédito VisualesIA

La Corte Constitucional de Colombia recibió una demanda contra la Ley 2578 de 2026, una norma que introdujo el 9 de julio como nuevo día festivo en el calendario colombiano, en homenaje a la virgen del Rosario de Chiquinquirá.

La acción fue radicada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, afirmando que vulnera reglas constitucionales en tres frentes, como la neutralidad religiosa del Estado, el impacto fiscal para el sector público y alteración de la planeación y los costos laborales en el sector privado, según información revelada por La Silla Vacía.

La norma cuestionada es el artículo 6 de la ley mencionada. Ese texto convirtió la fecha en día festivo nacional y ordenó que, para efectos del descanso remunerado, se aplicaran las reglas de la Ley 51 de 1983, por lo que en 2026 se disfrutará el lunes 13 de julio.

PUBLICIDAD

La eventual revisión de la Corte Constitucional no afectaría el puente de este año en Colombia, que cae el 13 de julio - crédito Corte Constitucional.

“Consagrar un nuevo día de descanso obligatorio a nivel nacional para honrar de forma exclusiva y explícita a una figura central de la religión católica, el Congreso rompe su deber de neutralidad religiosa”, indicó el demandante.

La demanda también cuestiona la forma en la que se añadió el nuevo feriado al proyecto de ley. La publicación informó que la inclusión del festivo no hacía parte de la iniciativa original del representante Wilmer Castellanos, que estaba orientada a exaltar a Chiquinquirá por hitos históricos y religiosos.

Frente a los costos laborales, Ospina sostuvo que la medida altera la organización de empresas y entidades. “La imposición imprevista de un nuevo festivo nacional altera de forma drástica la planeación de turnos, la producción y los costos de nómina del sector empresarial privado”, dijo.

PUBLICIDAD

Por el momento, la normativa se mantiene vigente para el 2026, debido a que la revisión apenas está en etapa inicial y cualquier decisión solo tendría efecto, de prosperar, a partir de 2027.

Rodrigo Ospina Ortiz sostiene que el nuevo festivo vulnera la neutralidad religiosa del Estado al dar un reconocimiento exclusivo a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá - crédito Visuales IA

Detalles de la normativa

La creación del festivo está ligada a la conmemoración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Su devoción está asociada a la renovación milagrosa de su imagen en el siglo XVI, uno de los episodios más representativos del catolicismo colombiano.

La norma también subraya el peso histórico y cultural de la celebración. El reconocimiento no se limita a su dimensión religiosa: forma parte de la identidad de regiones como Chiquinquirá, en Boyacá, uno de los principales centros de peregrinación del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el texto normativo, la conmemoración se enlaza además con otros hitos del municipio. Entre ellos aparecen su consolidación como Villa Republicana y la visita del papa Juan Pablo II en 1986, elementos que la ley incorpora como parte del patrimonio cultural y religioso colombiano.

Ley 2578 de 2026 establece el 9 de julio como nuevo festivo nacional - @SuarezTrinando2/X

La inclusión del día festivo no hacía parte de la iniciativa original del representante Wilmer Castellanos, sino que fue incorporada en el texto en el último debate del Senado, realizado el 16 de diciembre de 2025. Allí se agregó un artículo adicional que declaró como festivo nacional el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se celebra cada 9 de julio, siendo aprobada de manera unánime.

PUBLICIDAD

Después de esa votación, el texto fue conciliado entre Cámara y Senado para unificar las versiones aprobadas. Con ese paso, el proyecto quedó listo para continuar su curso hasta lograr su sanción presidencial efectuado el 1 de junio de 2026.

La nueva fecha no se disfrutará en 2026 el mismo día del calendario. Por efecto de la Ley Emiliani, el descanso correspondiente al 9 de julio se moverá al lunes 13 de julio, como ocurre con otros feriados que se agrupan al inicio de la semana para extender el fin de semana.

Imagen de referencia - La creación del festivo fue incorporada en el último debate del Senado el 16 de diciembre de 2025 - crédito VisualesIA

La disposición aplica en todo el territorio nacional, tanto para el sector público como para el privado. Eso significa que el día tendrá carácter obligatorio y dará derecho a descanso remunerado.

PUBLICIDAD

Con esta incorporación, el país pasa a tener 19 días festivos oficiales al año. El cambio añade una jornada de descanso, pero también modifica la organización del calendario laboral y del movimiento turístico, sobre todo en la mitad del año, cuando suelen concentrarse varios puentes.