Natalia Paris contó que se vio obligada a vacunarse para viajar al exterior: “No hay chance de que ningún ser humano diga que no”

Foto: redes sociales

La modelo y Dj Natalia Paris fue blanco de críticas durante una gran parte de la pandemia, pues a diferencia de muchos colombianos la mujer decidió continuar con su vida nocturna en la clandestinidad y en muchas ocasiones hizo recomendaciones a sus seguidores de ingerir dióxido de cloro asegurando que era: “el remedio que te salva de la vacuna”.

La polémica creció tanto en enero que hasta la Superindustria ordenó a Natalia dejar de promover el uso de esta sustancia y eliminar los comentarios de redes sociales. Igualmente, el Invima manifestó que lo que decía la modelo era totalmente falso.

Tras mostrar en redes sociales sus creencias sobre la vacuna y recomendar a sus seguidores el dióxido, en su momento dejó muy claro que no pretendía vacunase, pues, no creía que esta fuera la solución al covid-19, además, se sumó a las personas que no confiaban en que realmente esto era una pandemia y pensaban que todo era una estrategia de los Gobiernos del mundo. Sin embargo, durante una entrevista, la modelo contó que había sido vacunada y que había sido casi obligada a hacerlo.

“Nos pusieron esa vacuna obligatoria. No hay chance de que ningún ser humano diga que no, a no ser que se quiera quedar viviendo en su nidito y nunca salir del país”, aseguró la modelo para el programa Lo sé todo.

Sobre las razones por las cuales no quería aplicarse el biológico, diferente a lo que había dicho antes indicó que es debido a que ella lleva una vida muy saludable, tiene una alimentación balanceada y mantiene pensamientos positivo.

“Personalmente pienso que soy tan vital, que me alimento tan bien, que tengo pensamientos tan enfocados en la salud, que no necesito esa vacuna. Más poder le doy a los alimentos, a mi mente, a mis pensamientos positivos y al estilo de vida que mantengo, que es muy sano”, dijo puntualmente la dj.

Varios colombianos como ella también están en contra de la vacunación y de acuerdo con información del Ministerio de Salud argumentan que es por temor a efectos secundarios, pero es necesario agregar que solo una pequeña cantidad de personas (menos del 0,07% de los vacunados) han sufrido efectos adversos luego de vacunarse.

Por otra parte el Ministerio informó este miércoles que en el país se han aplicado 38.683.134 dosis de las vacunas contra el coronavirus, lo que lleva el total de inmunizados hasta los 16.223.761. De acuerdo con la Revista Semana, en cuanto a la primera dosis, se han aplicado 22.459.373, mientras que de segunda dosis se han inyectado 13.412.863 y los inmunizados con una sola dosis llegaron a 2.810.898.

Por regiones, Bogotá es la zona del país donde más se han aplicado dosis de las vacunas contra el coronavirus con más de siete millones, seguida por Antioquia con más de cinco millones y el Valle del Cauca con más de tres millones de dosis.





Alerta sobre el uso del dióxido de cloro

Hace unos meses la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia informó que ha causa de la campaña que tuvo el dióxido de cloro en el país se dio un incremento de casos de intoxicación.

Ángela Caro, presidenta de la asociación, denunció la situación y afirmó que es “preocupante” el incremento de intoxicación con sustancias que no combaten el covid-19., por lo que recomendó no automedicarse ni consumir cosas que no están aprobadas por las entidades corresondientes.

“Hemos recibido múltiples reportes de intoxicaciones por estas sustancias, eso significa que las personas las están utilizando sin reconocer que podrían hacerse más un daño a la salud que realmente lograr un beneficio. Le pedimos a la comunidad que acudan a los centros médicos para un tratamiento y no lo intente hacer por su parte, puede causar daños”, anotó.





SEGUIR LEYENDO