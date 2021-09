Más voces en contra de tumbar la Ley de Garantías: presidente de la Andi rechazó la iniciativa del Gobierno

En el último día de visita de la CIDH, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se reunió con la comitiva de la organización. Foto: Colprensa

Las Comisiones Económicas Conjuntas de Cámara y Senado aprobaron en primer debate los 126 artículos que componen el proyecto de ley sobre el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022. Texto que contiene un polémico artículo que modificaría la esencia de la Ley de Garantías al permitir que el Estado contrate meses antes de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

A pesar de que el Congreso no objetó mayoritariamente, las críticas que advierten sobre las consecuencias de tumbar la ley no cesan. En conversación con W Radio, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), aseguró que el gremio se opone a la determinación del Gobierno nacional.

“A mí no me gusta. Por la misma razón por la que no me gustaba la reelección. Creo que las instituciones deben tener una fuerza suficientemente grande para garantizar que, por ejemplo, un gobierno que esté ejerciendo porque fue elegido no pueda aspirar a la reelección”, expresó el líder gremial.

Además, Mac Master aseguró que se puede percibir que en Colombia, las instituciones no son lo suficientemente fuertes. “Yo recuerdo, en algún momento, haber sido uno de los que demandó cuando ocurrió la reelección. Con el convencimiento de que uno necesita instituciones fuertes y para eso necesitamos tener una sociedad cada vez más desarrollada”, le dijo al medio radial.

El líder empresarial también anotó que se encuentra en desacuerdo por el tiempo en el que se decidió tomar esta determinación. “Estas decisiones se pueden tomar. Claro que se pueden tomar, pero deben ser muy bien pensadas. Muy bien meditadas. Yo haría eso, alejaría mucho estas decisiones de los periodos electorales en particular. Para que sea realmente la meditación y decisión de la sociedad”, añadió.

Sobre la razón principal de la propuesta, que radica en la reactivación económica, Mac Master advirtió que no se puede correr el riesgo de corrupción en Colombia. “No podemos correr ese riesgo. Ya tenemos experiencias malas. Nos están reviviendo el carrusel de la contratación en la memoria de todos. Tenemos que ser extra cautelosos para que no haya mecanismos mediante los cuales, eventualmente, vayamos a tener filtraciones que generen espacio a la corrupción”, aseveró.

En el proyecto del presupuesto que presentó el Gobierno se lee: “a partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

La modificación generó polémica y rechazo de algunos sectores políticos quienes denunciaron que con ese cambio se buscaría afectar las elecciones de 2022.

El senador, Gustavo Bolívar, de la Colombia Humana, al referirse a la modificación de la Ley de Garantías, aseguró que “quien propuso ese artículo le está haciendo trampa al país. Y quienes lo voten también”, al tiempo que añadió que el Presupuesto General de la Nación busca “capitalizar con capital privado a Positiva Seguros, una empresa el estado”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, instó a los congresistas a “no tenerle miedo a la reactivación económica, que es hoy la prioridad en la construcción del país. Y la reacción es primero con inversión social, incentivando la generación de empleo y atendiendo al micro y pequeño empresario”.

Así mismo, señaló que no es el momento de aplazar esas necesidades porque significa aplazar la respuesta a la necesidad social del país, e insistió en que no están desmontando la ley de garantías sino que se trata de un ajuste temporal de un inciso de un parágrafo, lo cual es completamente diferente.

