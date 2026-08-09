Joven murió tras caer del piso 19 de un edificio en El Rodadero de Santa Marta: investigan si fue un suicidio, un homicidio o un accidente

El caso ocurrió en una de las zonas más reconocidas de la ciudad - crédito Alcaldía de Santa Marta / X

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Las vacaciones que terminan en tragedia se han convertido en algo común en algunas regiones del país, por lo que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para tomar las respectivas precauciones y así evitar que un pequeño descuido pueda acabar en fatalidad.

Uno de los hechos de este tipo ocurrió durante el segundo fin de semana de agosto, pues las autoridades investigan la muerte de una joven de 22 años en el edificio Reservas del Mar, en El Rodadero de Santa Marta. Por ahora, el caso sigue bajo verificación y no se descarta ninguna línea de investigación.

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La víctima fue identificada como Karen Lizet Gómez Morales, oriunda del municipio de Caldas, ubicado en Antioquia, y hasta el momento se sabe que se encontraba de paseo con su familia cuando ocurrió su inesperada muerte el sábado 8 de agosto de 2026 tras caer desde el piso 19.

La joven de 22 años se encontraba en el edificio en Reservas del Mar, por lo que las autoridades adelantan diligencias para establecer qué pasó dentro del inmueble y reconstruir sus últimos momentos.

Las autoridades intentan establecer si dentro del inmueble se produjo una pelea o un ataque, o si por el contrario fue accidental - crédito Gobernación del Magdalena / X

Qué se sabe sobre los momentos previos a la caída

De acuerdo con los reportes de los medios locales como Hoy Diario del Magdalena, antes de la caída, la joven estaba dentro de uno de los apartamentos de Reservas del Mar con su pareja sentimental y un amigo. Ese es uno de los puntos que las autoridades buscan aclarar dentro de la investigación.

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La información conocida indica que la joven cayó al pavimento y murió en el lugar. Sin embargo, no se conocen detalles de lo que pudo pasar dentro del apartamento, por lo que las circunstancias exactas siguen sin esclarecerse.

Residentes y turistas que estaban en el sector a tempranas horas del día acudieron al lugar tras escuchar un fuerte estruendo. Al encontrar a la joven, intentaron auxiliarla, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se comunicaron de inmediato con las autoridades.

La situación causó conmoción entre las personas que estaban en la zona aprovechando del día soleado. Después del reporte, al lugar llegaron unidades de la Sijín y una avanzada del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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Los funcionarios realizaron la inspección técnica y adelantaron las diligencias que buscan establecer qué ocurrió antes y durante la caída.

Los peritos judiciales investigan el caso que tiene en alerta a los turistas y residentes - crédito Colprensa

El procedimiento forense y la entrega a la familia

En medio de la confusión de los presentes por lo ocurrido, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal y Ciencias Forenses para el procedimiento de rigor. Más tarde, la institución lo entregó a sus familiares, que viajaron para iniciar los trámites de retiro.

Cabe mencionar que los investigadores recogieron pruebas y tomaron testimonios de las personas que acompañaban a la joven. Con ese material, las autoridades intentan precisar en qué circunstancias ocurrió la muerte.

Las autoridades piden tener precaución junto a ventanas, balcones y terrazas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante el nuevo caso ocurrido en Santa Marta, las autoridades indicaron que evitar caídas desde un piso alto requiere la implementación de medidas de seguridad tanto en viviendas como en espacios de trabajo. Las caídas desde alturas pueden provocar lesiones graves o la muerte, por lo que es fundamental tomar precauciones para proteger a niños, adultos mayores y trabajadores.

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Medidas para evitar caídas desde un piso alto

Asegurar que balcones, terrazas y ventanas tengan barandas o rejas adecuadas, con una altura mínima sugerida de un metro y sin huecos amplios.

Colocar seguros o bloqueos en ventanas para impedir que niños o personas vulnerables las abran sin supervisión.

Vigilar a niños y adultos mayores en lugares elevados, evitando que permanezcan solos cerca de ventanas abiertas o balcones.

Evitar que mesas, sillas o camas permitan que alguien trepe o alcance una altura peligrosa

En oficinas, hoteles o edificios públicos, utilizar señales visibles que alerten sobre zonas de riesgo.

Revisar periódicamente el estado de barandillas, cerraduras y estructuras de protección para detectar posibles fallas.

Las caídas desde pisos altos representan una de las principales causas de lesiones fatales. Las consecuencias suelen ser severas e irreversibles, por lo que la prevención es la única medida efectiva.