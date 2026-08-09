Tomás Uribe reaccionó a decisión de María Fernanda Cabal de irse del Centro Democrático y cuestionó su pedido de escisión: “Opinar sin datos”

Tomás Uribe dejó en firme sus diferencias frente a las recientes afirmaciones de María Fernanda Cabal y su deseo de irse del Centro Democrático - crédito Colprensa

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La solicitud para dividir al Centro Democrático, presentada por la exsenadora María Fernanda Cabal, desató en la jornada del domingo 9 de agosto un fuerte cruce mediático entre miembros del partido. Como pudo verse con la dura respuesta de Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que respondió con cifras y ejemplos al reciente escrito de la excongresista y defender con ello la visión de la colectividad.

Cabal sorprendió en la mañana del sábado 8 de agosto al formalizar la petición de escisión del Centro Democrático, en un anuncio que ya había hecho público, pero de la que se oficializó a través de su escrito, en el que justificó su decisión. En su columna Sin complejos, publicada en Semana, sostuvo que la colectividad perdió su norte doctrinal y debía reconstituirse en torno a la defensa del capitalismo y la iniciativa privada.

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La exprecandidata presidencial afirmó que el punto de quiebre de su separación fue la afirmación de que la colectividad política, fundada por Álvaro Uribe Vélez, no es de derecha - crédito @MariaFdaCabal/X

“Durante las recientes deliberaciones en Medellín, en las que se afirmó que el Centro Democrático no debía reconocerse como un partido de derecha, comprendí que el debate había dejado de ser semántico para convertirse en una cuestión de identidad”, aseguró Cabal en su columna, que causó una respuesta de Uribe Moreno, que en sus redes sociales no dejó pasar la posibilidad de refutar lo dicho por la veterana política.

Cabal argumentó que la política social efectiva no consiste en extender subsidios, sino en crear condiciones para lograr la independencia económica. “La mejor política social crea las condiciones para que el individuo deje de depender del Estado como fórmula de supervivencia y logre crear su propia riqueza”, escribió la excongresista, que mencionó a Singapur, Suiza, Taiwán y Corea del Sur para defender la primacía del mercado.

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María Fernanda Cabal continuó con su intención de separarse definitivamente del Centro Democrático, al no encontrarse representada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Una derecha sin complejos, que no pida perdón por existir. Porque los partidos pueden transformarse. Las personas pasan. Los gobiernos terminan. Las ideas permanecen. Por eso tomé la decisión de solicitar formalmente la escisión del Centro Democrático. La decisión ahora le corresponde al partido. La mía ya está tomada”, finalizó en su escrito la mujer, que el sábado 8 de agosto dijo haber cumplido 60 años de vida.

Tomás Uribe le respondió a María Fernanda Cabal: “La solidaridad no es debilidad”

Luego de la columna difundida en Semana, Uribe Moreno buscó desmontar, uno a uno, los argumentos de la congresista y defendió la importancia de las políticas solidarias en el desarrollo. “La columna apela al rigor doctrinal y a la defensa de un capitalismo firme. Sin embargo, su análisis confunde la prosperidad económica con la ausencia de protección social solidaria”, afirmó el primogénito del expresidente.

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A juicio de Uribe, los países citados por la exsenadora construyeron su prosperidad precisamente sobre una base de solidaridad institucional. “Singapur: cerca del 80% de los residentes vive en vivienda pública construida sobre suelo estatal… No es un mercado desinteresado del individuo, sino solidaridad obligatoria y estructurada”, explicó para sus seguidores, en un escrito que llamó Con datos se quitan los complejos.

Con una columna en sus redes sociales, Tomás Uribe Moreno respondió a la petición de escisión del Centro Democrático, elevada por la exsenadora María Fernanda Cabal en su reciente columna de opinión - crédito @TomasUribeECO/X

En su explicación, el joven empresario señaló que Suiza “garantiza la salud mediante un seguro obligatorio por ley y sostiene su modelo con una carga tributaria del 27,2% del PIB”. A su vez, sobre Taiwán y Corea del Sur, el hijo mayor del ex jefe de Estado, fundador del partido, recordó que su industrialización se apoyó en reformas agrarias y en una protección social que, en el caso coreano, fue tardía y por demás costosa.

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“Corea creó su piso de renta mínima recién en octubre de 2000. La factura de haber postergado la protección social es evidente: el 40% de los adultos mayores vive en la pobreza, la peor cifra de la Ocde”, reiteró Uribe Moreno en esta controversia, en la que buscaría salvaguardar los intereses de la colectividad frente a la solicitud de Cabal: que quiere irse del Centro Democrático, pero con la opción de montar su partido.

Transferencias y empleo: la evidencia académica con la que Tomas Uribe le respondió a Cabal

En otro aparte, Uribe abordó otro de los temas centrales de la polémica: el impacto de las transferencias monetarias y recurrió a investigaciones internacionales para rechazar la idea de que los subsidios generan dependencia, como las del premio Nobel Abhijit Banerjee y sus coautores, que revisaron siete programas aleatorios y concluyeron “que no existe un efecto negativo sistemático sobre la oferta laboral”, citó.

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Agregó que “las transferencias tampoco provocan un desvío del gasto hacia bienes de tentación como alcohol o tabaco” y destacó que los apoyos focalizados tienen efectos positivos intergeneracionales. “Evaluaciones de programas como Progresa muestran que las transferencias directas aumentan la escolaridad e ingresos futuros de los hijos de los beneficiarios, rompiendo la trampa de la pobreza”, aseguró Tomás Uribe.

Tomás Uribe Moreno salió en defensa de las bases ideológicas del Centro Democrático ante lo que sería, a su juicio, el errado análisis de María Fernanda Cabal - crédito Colprensa

Asimismo, recordó que el auge económico y la reducción de la pobreza durante la Seguridad Democrática (2002-2010) se logró sin desmontar la ayuda social y dijo que “entre 2002 y 2010, la tasa de homicidios cayó de 67 a 34 por cada 100.000 habitantes, los secuestros pasaron de 2.882 a 213 y la pobreza monetaria se redujo del 50% al 37%”. Cifras que, según él, no se lograron desmantelando la ayuda social.

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A juicio de Uribe Moreno, que reseñó cómo 2,6 millones de familias recibían subsidios al final del Gobierno de Uribe Vélez, la evidencia histórica y comparada muestra que “rechazar la protección social no es ser de derecha moderna; es ignorar la evidencia económica y los pilares que hicieron sostenible el progreso en el mundo y en la propia Colombia”. Con ello, trató de desmontar la teoría expuesta por Cabal en su escrito.

Así quedó expuesto el dilema de fondo en el Centro Democrático: la definición de su identidad y el modelo de política social. Mientras la exsenadora insistió en que “una derecha moderna, democrática y popular” debe prescindir de “complejos” y rechazar el asistencialismo, Tomás Uribe cree que la solidaridad estructural es parte del éxito de las sociedades avanzadas. “Peor que tener ‘complejos’ es opinar sin datos”, concluyó.

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