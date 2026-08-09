Alias Boni, cabecilla de la Segunda Marquetalia, ya está bajo custodia militar en Bogotá

El jefe de los Comandos de Frontera, conocido como ‘Boni’, fue conducido a la capital en una aeronave del Ejército y permanece a disposición de la Fiscalía, después de un operativo conjunto de las fuerzas militares en Guamal, Meta - crédito X

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El Ejército Nacional trasladó a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias Boni o “Bonito”, considerado el segundo cabecilla de los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia, a Bogotá bajo estricta custodia militar, menos de 24 horas después de su captura en zona rural de Guamal, Meta.

El operativo, revelado por el presidente Abelardo De La Espriella como un primer golpe de su administración a estructuras armadas ilegales, refuerza la ofensiva del Estado contra figuras claves del crimen organizado.

Traslado inmediato por motivos de seguridad

El detenido, señalado como segundo al mando de los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia, fue llevado en una aeronave desde Apiay a la capital en menos de 24 horas tras su aprehensión en Guamal, Meta - crédito X

El traslado se realizó mediante una aeronave del Ejército Nacional, que partió desde la base aérea de Apiay hasta la capital del país. Alias Boni fue escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad del Gaula Militar, ante la relevancia de su papel dentro de la organización y los riesgos asociados a su detención.

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Según detalló el comandante del Comando Gaula Militares, coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, el despliegue buscó garantizar la integridad del capturado y la del personal militar ante posibles intentos de rescate o represalias.

La decisión de trasladar de inmediato a “Boni” a Bogotá obedece a razones de seguridad, ya que su permanencia en el departamento de Meta representaba un riesgo tanto para la operación judicial como para la seguridad pública. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por múltiples delitos.

Operación Abraham: captura conjunta de alto impacto

El comandante del Comando Gaula Militares explicó que el despliegue buscó proteger al detenido y al personal, y evitar afectaciones a la operación judicial, por lo que se decidió sacarlo de Meta y conducirlo a la capital - crédito @GaulaMilitares / X

La detención de “Boni” se produjo durante la operación Abraham, un trabajo coordinado entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación. Según reportes oficiales, la captura obedeció a labores de inteligencia y seguimiento judicial orientadas a desarticular las estructuras de la Segunda Marquetalia, grupo armado que mantiene presencia en el sur del país.

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El presidente Abelardo de lla Espriella informó públicamente sobre el operativo, señalando que este resultado representa un primer avance de su gobierno en la lucha contra organizaciones armadas ilegales.

“A los delincuentes se les acabó la impunidad. La autoridad del Estado se respeta”, afirmó el mandatario a través de su cuenta de X. De acuerdo con el Gobierno, el golpe pretende recuperar la seguridad en regiones afectadas por el accionar de grupos armados.

El Ejército Nacional trasladó a alias Boni a Bogotá bajo custodia militar menos de 24 horas después de su captura en Guamal, Meta - crédito @GaulaMilitares / X

Perfil y antecedentes de alias Boni

Héctor Orlando Bastidas Bravo, nacido el 13 de mayo de 1975, suma cerca de dos décadas dentro de organizaciones armadas ilegales. De acuerdo con informes de inteligencia, se le considera fundador del GDO La Constru en Putumayo y figura como uno de los principales jefes de la Segunda Marquetalia, específicamente como segundo al mando de los Comandos de Frontera, estructura 48.

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Su área de influencia abarcaba veredas de municipios como Ipiales en Nariño, Valle del Guamuez en Putumayo, así como sectores de Sucumbíos en Ecuador. Entre los hechos por los que es investigado, figuran su presunta participación en el asesinato de la gerente del Banco Agrario de Valle del Guamuez en 2013, así como la quema de vehículos de transporte público en marzo de 2024 en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Las autoridades también lo relacionan con el control de corredores de movilidad para economías ilegales y el reclutamiento de menores. De acuerdo con los expedientes judiciales, enfrenta procesos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte de armas de fuego, además de cargos relacionados con armas de uso restringido y explosivos.

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Alias Boni quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por múltiples delitos - crédito @GaulaMilitares / X

Impacto en la seguridad regional

La captura y traslado de “Boni” se interpretan como un golpe significativo para la Segunda Marquetalia en regiones donde mantiene influencia, principalmente en Putumayo, Caquetá, Huila y zonas fronterizas con Ecuador. El capturado era responsable de dinamizar actividades delictivas como narcotráfico, extorsiones, secuestros y la administración de economías ilícitas en el sur del país.

El coronel Reyes Monsalve subrayó que la operación conjunta entre Fuerzas Militares, Fiscalía y Policía Nacional busca debilitar la amenaza que representan estos grupos armados ilegales. “Este sujeto, con 20 años de trayectoria en esta organización, se encargaba de dinamizar la extorsión, el secuestro, las economías ilícitas de toda esta estructura en el sur del país”, señaló el oficial en declaraciones públicas.

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