La actriz Carmenza Cossio reveló que fue víctima de abuso sexual

Carmenza Cossio

La Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán será el escenario de la actriz colombiana Carmenza Cossio y de su monólogo “La Cossio desnuda”. Este 23 y 24 de septiembre, desde las 7:00 p.m, la artista, recordada por sus interpretaciones en producciones como ‘Matar a Jesús’ y ' El Arriero’, estará presentando un montaje en el que, tal y cómo ella lo menciona, habla de su vida, desde sus inicios, cuando era apenas una niña creciendo en Medellín. Con recursos que van desde el drama a la comedia, Carmenza relatará los altibajos que ha tenido que sobrellevar, entre ellos, el abuso sexual del que fue víctima cuando era muy joven.

“¿Existe el destino? Si existe, ¿es inamovible o lo podemos cambiar?; ¿tendremos un camino marcado, trazado antes de nacer?”, se plantea la Cossio, la madre de la también actriz, Mónica Lopera. “Todo un mar repleto de infinitas emociones que colman los corazones de todas las personas (...) Un recorrido sincero que le permite al espectador descubrir a lo largo de la historia algunos personajes y algunos lugares que podrían ser comunes a la vida de cualquier persona. No obstante, es una historia genuina y única que logra develar lo que podemos ser ante la adversidad”, se lee en la sinopsis de la obra.

El montaje de Cossio, que hace parte de los eventos que celebran los 10 años del Instituto Distrital de la Artes (Idartes), como lo dijo ella para una entrevista con Noticias Caracol, es la evidencia perfecta para desmentir a todos aquellos que creen que la vida de un actor es perfecta y feliz. “La Cossio desnuda es la historia de vida de una mujer que recorre un camino de flores y espinas para demostrarse así misma que todo es posible aún con el mundo en contra”, detalla ella.

“Desnuda de alguna manera una vida desde muy niña en una comuna en Medellín, donde viví mucho tiempo chiquita, ahí arranca como toda esta historia vertiginosa de mi vida, pasando por hacerme madre, ella se vuelve actriz y yo me vuelvo actriz después de ella”, contó la actriz Carmenza Cossio ante los micrófonos del informativo ya mencionado.

Carmenza Cossio

Según lo que le contó a Noticias Caracol, a sus 17 años, vivió una de las situaciones más difíciles de su vida, pues, cuando trabajaba como auxiliar de vuelo, fue víctima de un abuso sexual. Esta dolorosa situación fue para Carmenza un tema delicado durante muchos años, por lo cual, no fue hasta muchos años después cuando decidió hablar de ello.

“Desnudo episodios de mi vida muy duros, cuento cosas por las que pasé muy difíciles que se han superado por fortuna (...) poder abrir el corazón y contar cosas tan difíciles, pero ya de una manera anecdótica, sin resentimientos, sin odios, sin rencores”, manifiesta la actriz que, ahora, y con su monólogo, hace una especie de catarsis al respecto.

De estos hechos ya había hablado en años anteriores, de hecho, en una entrevista con la revista Vea, comentó que había caído en la trampa de una persona mayor que lo único que quería era aprovecharse de ella. “Tuve un acoso y fue víctima de un abuso. Realmente, caí en una trampa por parte de una persona mayor, de un superior (...) Luego, yo sola me hice terapia, no le conté nunca a nadie. Yo entendía todo, lo leí perfecto, no tuve dudas de que fue un abuso, además, porque tuvo violencia”, agregó.

Las boletas para entrar a ver la obra pueden ser conseguidas por los asistentes en las taquillas del teatro o, en línea, a través de la página web de Tuboleta





Seguir leyendo: