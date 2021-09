Asofondos asegura que ‘traslados exprés’ solo benefician a los más ricos

Santiago Montenegro, Presidente de Asofondos. / (Colprensa - Álvaro Tavera)

El artículo 104, aprobado por las Comisiones Económicas del Congreso, denominado popularmente como de los ‘Traslados exprés’ no solo implicó un concepto técnico negativo por el ministerio de Hacienda sino también un posicionamiento del gremio de los fondos privados, Asofondos, que rechazó abiertamente la iniciativa.

Para dicho gremio, a la cabeza de su presidente, Santiago Montenegro, en declaraciones para SEMANA, este mecanismo permitiría que “los beneficios reales irían a parar a 19.000 personas de altos ingresos”.

De acuerdo con Montenegro, los ‘traslados’ entre regímenes, especialmente el requerimiento que determina el traslado de un régimen a otro tomando como criterio las 750 semanas cotizadas y la edad, más de 47 años en el caso de las mujeres y más de 52 años en el de los hombres, “corroboran una vez más la ineficiencia en la asignación de los subsidios pensionales en el país, con beneficios para los más privilegiados”.

Asofondos considera que el artículo 104 ahondaría la desigualdad en el país dado que, arguye el gremio, los beneficios de estos traslados solo beneficiarán a un sector vía subsidio.

En palabras de Santiago Montenegro, presidente de Asofondos: “Nos preguntamos, ¿en esta foto dónde quedan los más pobres? No se ven. Realmente, las iniciativas, ambas, ahondan la desigualdad en el país; ilustran, además, la ineficiencia en la asignación de los subsidios estatales, pues en las dos propuestas dichos beneficios van a manos de quienes más tienen. Además, amplían el hueco fiscal, con extracostos que en todo caso terminaremos pagando todos los colombianos a través de mayores impuestos”.

Las cuentas del gremio indicarían que 4 de cada 5 personas no les convendría trasladarse ya que “los afiliados que cumplen los requisitos de tener por lo menos 750 semanas cotizadas en el régimen público, muestran que el 73,4 % de ese grupo de trabajadores tiene ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos”. Por lo que, agregó Montenegro “para ellos la mejor opción es seguir con sus fondos de pensiones, puesto que con menos tiempo cotizado (22 años) tendrán idéntica o similar mesada que en Colpensiones donde se exigen 25 años de cotizaciones”.

El artículo 104 se aplicará a partir del periodo fiscal del año 2022 lo que beneficiará a quienes ya estuvieron en Colpensiones y tengan más de 750 semanas cotizadas al régimen de prima media y siempre y cuando sean mayores de 52 años de edad en el caso de los hombres y de 47 en el caso de las mujeres.

Pese a que fue aprobado a ‘pupitrazo’, Juan Carlos Wills aseguró para RCN Radio que dará el debate para que los beneficios de este artículo cobije a todos los que busquen pasar del régimen privado a Colpensiones, por lo cual presentará una proposición en las próximas semanas en las Comisiones Económicas del Congreso.

“Es un gran avance del Gobierno Nacional que acepten el error histórico que se cometió desde el Congreso y nosotros logremos con este artículo del Presupuesto tener una ley que permita que este cambio de régimen que favorece a miles de personas que están próximos a pensionarse, sea una realidad”, concluyó el legislador en declaraciones citadas por RCN Radio.

Wills sostuvo que “El Gobierno acogió nuestra propuesta y la incluyó en el Presupuesto General de la Nación para que el cambio de régimen pensional sea una realidad, que la gente a la que le falta menos de 10 años para pensionarse, puedan elegir el régimen pensional de su preferencia y que puedan cambiarse a Colpensiones quienes han sido víctimas tantos años de los fondos privados” en declaraciones para el Noticiero del Senado colombiano.





