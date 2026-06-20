Colombia

Integración Biomax y Primax avanza tras la aprobación condicionada de la SIC: gremio pide vigilancia al mercado

La decisión quedó formalizada en la Resolución 44041 del 12 de junio de 2026 y abarca a sus filiales, con medidas para mitigar riesgos de concentración en combustibles

Guardar
Google icon
La Superintendencia de Industria y Comercio solicita información detallada sobre costos y descuentos a 50 grandes empresas en Colombia - crédito Colprensa
La SIC autorizó la integración entre Biomax y Primax mediante la Resolución 44041 del 12 de junio de 2026 con condiciones para proteger la competencia en el mercado colombiano de combustibles - crédito Colprensa

La SIC autorizó la integración entre Biomax, Primax y sus sociedades relacionadas mediante la Resolución 44041 del 12 de junio de 2026, una operación que reordena el mercado colombiano de combustibles porque une a dos de sus principales distribuidores bajo condiciones diseñadas para contener riesgos de concentración y proteger la competencia.

La dimensión del cambio aparece en las cifras del mercado: Primax registró una participación de 21,99% en las ventas de gasolina corriente durante 2024 y Biomax alcanzó 8,15%, de acuerdo con el informe anual de Comce y Soldicom elaborado con información del Sicom del Ministerio de Minas y Energía. Terpel lideró ese segmento con 41,07%.

PUBLICIDAD

La autorización cubre a Biomax Combustibles y su subsidiaria Grupo EDS Autogas, por un lado, y a Primax Colombia y Coesco Colombia, por el otro. Según la comunicación de Primax al mercado, la operación permitirá avanzar en el cambio de control de la compañía a través de una filial de UNO Corp, grupo controlante de Biomax.

Primax indicó que ya inició los trámites necesarios para ejecutar ese cambio de control. La compañía también señaló que seguirá operando con normalidad mientras concluyen las etapas pendientes y que mantendrá sus compromisos con clientes, proveedores, aliados comerciales, autoridades y colaboradores.

PUBLICIDAD

Primax informó que inició los trámites para ejecutar el cambio de control y que mantendrá su operación normal y sus compromisos con clientes, proveedores, aliados, autoridades y colaboradores - crédito Primax
Primax informó que inició los trámites para ejecutar el cambio de control y que mantendrá su operación normal y sus compromisos con clientes, proveedores, aliados, autoridades y colaboradores - crédito Primax

La Superintendencia de Industria y Comercio condicionó la integración con medidas estructurales y de comportamiento. Entre ellas figuran mecanismos para garantizar el acceso de terceros a infraestructura de almacenamiento mediante capacidad reservada y tarifas máximas reguladas.

La entidad también ordenó la desinversión del control sobre estaciones de servicio en dos zonas específicas en las que identificó mayores riesgos para la competencia local.

Según la unión gremial Somos Uno, la propia autoridad reconoció que la operación profundiza estructuras de mercado que ya presentaban alta concentración y que podrían generar riesgos de coordinación entre competidores en distintas regiones del país.

Ese gremio participó como tercero interviniente durante el proceso y agrupa a estaciones de servicio afiliadas a Fendipetróleo Nacional y Comce Colombia.

Tras la decisión, respaldó que la autoridad hubiera acogido parte de las preocupaciones planteadas durante el trámite sobre el incremento de la concentración en la distribución mayorista de combustibles líquidos.

El principal reparo de Somos Uno se concentró en la verticalización del sector y en sus efectos sobre el segmento minorista. La organización sostuvo que el aumento en la participación de un distribuidor mayorista podría derivar en cierre de mercado para actores minoristas y afectar la autonomía comercial de estaciones que operan bajo distintas marcas.

En su pronunciamiento, el gremio afirmó: “La independencia comercial real de las estaciones de servicio frente a sus proveedores mayoristas es, precisamente, una condición que debe verificarse en la práctica diaria del mercado y no únicamente en el papel contractual”.

La SIC concluyó que no identificó riesgos adicionales de cierre vertical más allá de los detectados en el análisis horizontal de la operación.

En 2024 se registraron 52.667 solicitudes de marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, mostrando un mercado cada vez más consciente - crédito SIC
La Superintendencia de Industria y Comercio condicionó la integración entre Biomax y Primax con acceso de terceros a infraestructura de almacenamiento mediante capacidad reservada y tarifas máximas reguladas - crédito SIC

La autoridad sustentó esa conclusión en la presencia de otros competidores relevantes en el mercado mayorista y en una revisión muestral de contratos de suministro que, según indicó, no mostró mecanismos de control comercial sobre las estaciones abanderadas.

Pese a esa conclusión, Somos Uno anunció seguimiento permanente al cumplimiento de los condicionamientos, en especial al acceso efectivo de competidores de menor tamaño a la infraestructura de almacenamiento cuya disponibilidad fue ordenada por la autoridad.

También dijo que acompañará a sus afiliados en la identificación de posibles afectaciones relacionadas con suministro, abanderamiento o competencia en mercados locales.

La organización informó además que mantendrá canales de interlocución con la Superintendencia de Industria y Comercio para poner en su conocimiento eventuales indicios de abuso de posición dominante, ventas a precios predatorios, deterioro en las condiciones de suministro o restricciones a la libertad comercial de las estaciones afiliadas.

Fitch Ratings sostuvo que la integración entre Biomax y Primax podría fortalecer la escala de UNO Corp en Colombia y favorecer una revisión positiva de la calificación crediticia de la compañía - crédito Primax/Biomax
Fitch Ratings sostuvo que la integración entre Biomax y Primax podría fortalecer la escala de UNO Corp en Colombia y favorecer una revisión positiva de la calificación crediticia de la compañía - crédito Primax/Biomax

El antecedente inmediato de la transacción se remonta a agosto de 2025, cuando Primax Colombia informó que Inversiones Piuranas y Global Monastir, como vendedores, habían suscrito un acuerdo de compraventa de acciones con sociedades afiliadas de UNO Corp.

El cierre en Colombia dependía, entre otras condiciones, de la autorización de la SIC bajo el régimen de control previo de integraciones empresariales.

Según la información divulgada por la empresa, UNO Corp tiene presencia en ocho países, opera más de 1.000 estaciones de servicio y cuenta con más de 17.000 colaboradores. En Colombia participa a través de las marcas Biomax y Shell, que suman 859 estaciones de servicio.

Desde la perspectiva financiera, Fitch Ratings mantiene sobre Primax una Observación Positiva y ha señalado que la integración con Biomax podría fortalecer la escala del negocio, aumentar la importancia estratégica de la operación dentro del grupo empresarial y mejorar los incentivos de apoyo por parte de la matriz.

La calificadora considera que la materialización de la operación podría convertirse en un factor favorable para una revisión positiva de la calificación crediticia de la compañía.

Temas Relacionados

Integración Biomax y PrimaxSuperintendencia de Industria y ComercioEstaciones de servicioPrecio de la gasolinaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro respaldó acuerdo de Donald Trump con Irán e hizo un llamado al mundo a atender el conflicto en Medio Oriente

El mandatario colombiano señaló que la comunidad internacional debe hacer esfuerzos para proteger la vida y la humanidad

Petro respaldó acuerdo de Donald Trump con Irán e hizo un llamado al mundo a atender el conflicto en Medio Oriente

Autoridades detienen a implicados en ataques con vehículos bomba contra batallones militares en Cali y Palmira

Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron la captura de dos presuntos responsables de los atentados con explosivos perpetrados el 24 de abril de 2026 contra instalaciones militares en Cali y Palmira. Entre los detenidos se encuentra alias Jey, integrante de las disidencias de las Farc

Autoridades detienen a implicados en ataques con vehículos bomba contra batallones militares en Cali y Palmira

Ley obliga a entrenadores y gimnasios a certificarse: cuál es el plazo para evitar sanciones

El Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo advirtió que, según la nueva regulación, solo podrán ejercer entrenadores deportivos acreditados con tarjeta profesional o registro provisional. Esta medida, establecida por la Ley 2521 de 2025 y la Ley 2210 de 2022, impacta a más de un millón de trabajadores

Ley obliga a entrenadores y gimnasios a certificarse: cuál es el plazo para evitar sanciones

Bruce Mac Master alertó que una presunta intervención de Petro en política pone en riesgo la democracia: “Así empezó Venezuela”

El presidente de la Andi dijo en X que el jefe de Estado estaría cruzando la línea entre gobernar y hacer campaña, con señalamientos sobre uso de presupuesto público y presiones en regiones

Bruce Mac Master alertó que una presunta intervención de Petro en política pone en riesgo la democracia: “Así empezó Venezuela”

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz

El colegiado europeo volverá a tener acción en la cita orbital luego de su estreno en el certamen y estará acompañado por un equipo arbitral conformado principalmente por jueces italianos

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel se defendió de comentarios tras demostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Se le subieron los biopolímeros a la cabeza”

Jessica Cediel se defendió de comentarios tras demostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Se le subieron los biopolímeros a la cabeza”

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Andrea Guerrero se pronunció ante la controversia en redes sociales por su aparición en el calentamiento de la Selección Colombia

Josse Narváez habló de la llegada de su hijo con Cristina Hurtado en medio de la pandemia: “Casi me muero del miedo”

Cristina Hurtado llevó ‘A Otro Nivel’ su destreza con el balón: dejó sin palabras al jurado

Deportes

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz

Nueva Zelanda vs. Egipto: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Mohamed Salah y Chris Wood en el Mundial 2026

Faustino Asprilla analizó las virtudes de República Democrática del Congo previo al duelo ante Colombia: “Es muy bravo”

América de Cali confirmó a sus dos primeros refuerzos para el segundo semestre de 2026 en la Liga BetPlay

Así reaccionó la prensa escocesa tras la derrota ante Marruecos en el Mundial 2026: “No es el fin del mundo”