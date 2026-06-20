Ley obliga a entrenadores y gimnasios a certificarse: cuál es el plazo para evitar sanciones

Nueva regulación exige acreditación a gimnasios y entrenadores: cuándo vence el plazo obligatorio - crédito Visuales IA Infobae

A partir del 6 de agosto de 2026, el ejercicio de la profesión de entrenador deportivo en Colombia enfrentará un cambio definitivo.

Así lo dejó claro el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo (COCED) en un comunicado oficial, en el que detalló los alcances y exigencias de la Ley 2521 de 2025 y la Ley 2210 de 2022, normas que regulan la acreditación de los entrenadores en todo el país.

PUBLICIDAD

“El plazo para obtener la Tarjeta de Entrenador Deportivo o el Registro Provisional de Entrenador Deportivo vence el 5 de agosto de 2026. A partir del 6 de agosto, quien no esté acreditado ante el Coced ejercerá ilegalmente la profesión”, advierte el organismo.

La normativa, que aplica tanto en el sector público como privado y en todos los niveles, establece que los entrenadores pueden ejercer de manera temporal hasta la fecha límite. Después de esa fecha, no será posible obtener nuevos registros provisionales. “Vencido el plazo, el Coced no podrá seguir tramitando Registros Provisionales de Entrenador Deportivo”, señala el comunicado, que también recomienda a los entrenadores no esperar hasta última hora, ya que el trámite puede tardar más de dos semanas debido al alto volumen de solicitudes.

PUBLICIDAD

El ejercicio de la profesión de entrenador deportivo en Colombia tendrá nuevas condiciones regulatorias - crédito Visuales IA Infobae

El Coced reconoce a los 42.699 entrenadores ya acreditados y recalca la importancia del proceso para dignificar la profesión y proteger la integridad de los usuarios en todos los rangos de edad y condición física. “El Congreso de la República, el Ministerio del Deporte y el Coced reiteran el férreo compromiso para que los entrenadores conserven su empleo en condiciones justas y dignas”, enfatiza el documento firmado por Néstor Ordoñez Saavedra, presidente del colegio.

Respecto a las obligaciones para empleadores, el comunicado aclara que los organismos del Sistema Nacional del Deporte deberán solicitar el registro de sus entrenadores ante el Coced, adjuntando el contrato de trabajo o de prestación de servicios. Este trámite, que puede realizarse a partir del 12 de enero de 2026, busca asegurar la formalidad y la idoneidad en el sector.

PUBLICIDAD

La ley también contempla el reconocimiento de experiencias y saberes, permitiendo que quienes acrediten experiencia, formación o ejercicio previo puedan acceder al Registro Provisional. Las instituciones de educación superior están desarrollando procesos para que entrenadores con experiencia puedan obtener un título universitario en menor tiempo, mediante metodologías virtuales, a distancia o presenciales.

El organismo advierte que solo entrenadores acreditados podrán ejercer legalmente según la nueva normativa - crédito Visuales IA

En cuanto a la evaluación de idoneidad, el Coced suspendió las pruebas realizadas por el Colegio Colombiano de Educadores Físicos y Profesiones Afines (COLEF), pero se prevé que en mayo de 2026 se convoque a una nueva evaluación para quienes buscan la acreditación a través de esa vía. El Registro Provisional otorgado por evaluación podrá renovarse por cinco años adicionales.

PUBLICIDAD

Otra vía para la acreditación es la realización de cursos de capacitación o perfeccionamiento de al menos 120 horas, certificados por federaciones nacionales o internacionales. “El plazo máximo para realizar el trámite vence el 21 de julio de 2026”, recuerda el Coced, que ofrece el proceso en línea para facilitar la gestión.

Para técnicos laborales en entrenamiento deportivo, la ley establece la obligación de avanzar hacia la formación universitaria durante el plazo de vigencia del Registro Provisional, que es de cinco años no prorrogables. Las instituciones educativas deben enviar los listados de graduados y planes de estudio al Coced para validar el proceso.

PUBLICIDAD

La ley permite que la experiencia y la formación previa sean reconocidas para acceder al Registro Provisional - crédito: @soycoced/ Instagram

El régimen también prevé la expedición de permisos temporales, por hasta 12 meses, para entrenadores extranjeros o colombianos residentes en el exterior que vayan a ejercer actividades deportivas en el país. El empleador debe gestionar la solicitud ante el Coced, cumpliendo los requisitos de idoneidad de la Ley 2210 de 2022.

La ley abarca a todos los profesionales del entrenamiento físico, desde quienes trabajan en gimnasios, centros de acondicionamiento y clubes, hasta instructores que ofrecen sesiones personalizadas o grupales. El código deontológico y ético del entrenador deportivo establece el proceso disciplinario y crea el Tribunal Nacional de Ética en Entrenamiento Deportivo (TRINEED), encargado de resolver procesos disciplinarios y recibir quejas sobre el ejercicio profesional.

PUBLICIDAD

Para los entrenadores con experiencia de al menos diez años, se permite acreditar el Registro Provisional, también por cinco años, a quienes certifiquen su trayectoria antes de la entrada en vigencia de la Ley 2210 de 2022. Este trámite, como otros, puede realizarse hasta el 21 de julio de 2026 en la plataforma oficial del Coced.

A partir del 6 de agosto de 2026, solo podrán ejercer entrenadores deportivos acreditados con tarjeta profesional o registro provisional en Colombia - crédito @soycoced/ Instagram

En suma, el sector deportivo colombiano enfrenta una transición hacia la formalización y la profesionalización, con múltiples alternativas para cumplir con la ley y evitar sanciones. “Se recomienda a los entrenadores no esperar hasta última hora para realizar los trámites ante el COCED”, insiste el comunicado, recordando que el propósito último es garantizar la seguridad, la calidad y la dignidad laboral en el sector.

PUBLICIDAD