Bruce Mac Master alertó que una presunta intervención de Petro en política pone en riesgo la democracia: “Así empezó Venezuela”

Bruce Mac Master advirtió que la presunta intervención política de Gustavo Petro desde el poder pone en riesgo el sistema democrático colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa

El presidente de la Andi Bruce Mac Master advirtió en la mañana del sábado 20 de junio que la presunta intervención política de Gustavo Petro desde el poder puede poner en riesgo el sistema democrático colombiano, en medio de un debate público marcado por acusaciones sobre uso de recursos estatales, presión política y límites de la neutralidad institucional.

Las declaraciones fueron difundidas por el líder gremial a través de la red social X entre el viernes 19 y el sábado 20 de junio, y abrieron una fuerte discusión en sectores empresariales y políticos.

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Las advertencias aparecen en un momento de alta tensión institucional por la presunta utilización del aparato estatal y la intervención del Ejecutivo en procesos electorales.

Mac Master sostuvo que la conducta del presidente representa “un abuso de poder probablemente sin precedentes en Colombia”. En ese mismo mensaje, el dirigente gremial vinculó esa situación con ataques al sistema democrático, intervención política desde el poder, tolerancia frente al constreñimiento criminal en varias regiones y uso del presupuesto estatal en favor del candidato del partido oficialista.

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Las declaraciones del presidente de la Andi en X abrieron una discusión sobre uso de recursos estatales, presión política y neutralidad institucional en Colombia - crédito @BruceMacMaster/X

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia comparó lo que observa en Colombia con experiencias de otros países de la región. En su primer pronunciamiento afirmó que el país enfrenta.

“La simultaneidad de los ataques al sistema democrático, la participación indebida en política, la tolerancia con el constreñimiento criminal en tanta regiones, el presupuesto al servicio del candidato del partido de gobierno nos están enfrentando al gobierno mas antidemocrático de la historia”, dice la publicación de Mac Master.

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Un día después (sábado 20 de junio), ante la cantidad de respuestas que recibió, ratificó su postura en X con una referencia directa a Venezuela. “Así empezó Venezuela, así empezaron casi todas las dictaduras. No es sino ver un poco la historia. El caso de Venezuela solo tiene algo bueno, le enseñó a las democracias del mundo cuáles son los riesgos, el método y las intenciones”, escribió.

Algunas de los comentarios recibidos al mensaje de Bruce Mac Master dicen: “Se ha pasado todas las instituciones por la Faja. Parece que estuvieran amenazados. Hoy mas que nunca debemos estar Firme Por la Patria. Por la Libertad y la Paz de Nuestro País”, dijo un internauta.

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Así reaccionaron los usuarios de X al pronunciamiento de Bruce Mac Master sobre la presunta participación indebida en política del presidente Gustavo Petro - crédito @BruceMacMaster/X

En otras publicaciones los usuarios de X dijeron: “Claramente se perdió la democracia. Las elecciones de mañana han sido desnaturalizadas totalmente por la participación en política de engendro de presidente que tenemos favor de su candidato”.

“Totalmente cierto y lo más preocupante es que sectores del establecimiento le hacen el juego Petro. En Venezuela pasó lo mismo y cuando reaccionaron ya era tarde”; “Y uds con ganas de elegir un autoritario que intimida la prensa que lo cuestiona, que sin pruebas saca listas de personas acusandolas de delitos de las cuales no tienen pruebas, con grandes interrogantes en USA de como adquirió su fortuna. Gran solución ven en esa persona”, agregaron los internautas en dicha red social.

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La comparación con ese país se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la discusión. La referencia no quedó planteada como una analogía aislada, sino como una advertencia sobre un método político que, según Mac Master, empieza con intervención desde el poder y termina en concentración autoritaria.

Mac Master comparó el caso de Colombia con Venezuela y advirtió sobre un método político que termina en concentración autoritaria - crédito @ANDI_Colombia/X

El debate se concentra en si ciertas actuaciones del Ejecutivo pueden considerarse acción política legítima o si vulneran la neutralidad que debe mantener el Estado.

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Desde el gobierno, voceros han rechazado de forma reiterada las acusaciones de abuso de poder. Del otro lado, representantes de la oposición consideran que los señalamientos de Bruce Mac Master expresan preocupaciones compartidas por sectores amplios de la sociedad.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha emitido una respuesta formal a las declaraciones del presidente de la Andi Bruce Mac Master.