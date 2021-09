Lina Hernández, la mejor latinoamericana en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo

La ciclista colombiana, Lina Hernández. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

La campeona nacional de ruta y contrarreloj, Lina Hernández fue la mejor latinoamericana de la contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo, competencia en la que ganó la neerlandesa Ellen Van Dijk.

Por su lado, la campeona demostró este lunes que existe la tradición mundialista, la cual trata de que una neerlandesa luzca el maillot arco iris de contrarreloj individual, tras imponerse en la prueba de 30,3 kilómetros entre Knokke-Heist y Brujas del Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta que se disputa en Flandes (Bélgica).

Ellen Van Dijk se impuso con un tiempo de 36 minutos 5 segundos y una ventaja de 10 sobre la suiza Marlen Reusser, plata, y de 24 sobre la corredora del Movistar, también neerlandesa, Annemiek van Vleuten, bronce, que la escoltaron en el podio.

Ahora, en el caso de la pedalista antioqueña, Hernández llegó en la casilla 34 a 4.33 minutos de la ganadora. Tras llegar a esta posición consiguió ser la mejor ciclista latinoamericana en el Mundial.

“Muy feliz por esta nueva experiencia que sumo a mi palmarés en la categoría élite, me voy muy contenta con las sensaciones que logré obtener en esta prueba, realmente han sido muy buenas, me voy contenta y feliz pero no conforme, espero volver y trabajar un poco más en esta especialidad para hacerlo mucho mejor”, dijo Lina Hernández a la Federación Colombiana de Ciclismo.

Por otro lado, en la categoría masculina, Santiago Buitrago finalizó en la casilla 38 a 2:12 minutos del danés Johan Price. “Para mí es un orgullo representar a mi país y más en una prueba que me gusta mucho. Fue un día muy duro, una crono que al final se me hizo bastante larga, era una prueba para especialistas, pero quedé muy contento con mi actuación. He visto que he mejorado, es el resultado que esperaba”.

Van Dijk, que repite el oro que se llevó en 2013 en Florencia (Italia), sucede en el palmarés a su compatriota Anna van der Breggen, que no defendió el título, campeona en 2002, y también a Van Vleuten, vigente campeona olímpica de la especialidad y campeona del mundo en 2017 y 2018.

Van Vleuten, bronce, ha sido otra de las tres grandes protagonistas de la carrera junto a Reusser, quien durante casi todo el recorrido, en el que llegó a marccar los mejores tiempos intermedios, soñó con añadir el título mundial al europeo que logró hace unas semanas en Trento (Italia).

Al final se le llevó el oro por 10 segundos respecto a una Van Dijk que venció a más de 50 km/h y tuvo el mérito añadido de, saliendo antes que las rivales que le pelaron por la victoria, correr sin referencias. La carrera ha sido el festival neerlandés habitual de los últimos años, aunque con el añadido de excelentes actuaciones como la de hoy de Reusser.

Porque ya de principio el mejor tiempo lo marcó la tercera holandesa, Riejanne Markus, novena al final y a la que pilló el relevo Van Dijk en el set de espera para no ser superada hasta el final.

Tras el trío de medallistas, ya muy lejos de sus tiempos, fue cuarta la estadounidense de 46 años Amber Leone Never, la alemana campeona mundial en 2014 Lisa Brennauer y la francesa Juliette Labous. Más lejos de lo que pareció cuando llegó a meta entre las 20 primeras acabó quedando la española Ziortza Isasi. La vizcaína de Elorrio terminó trigésimo quinta, a 4.30 de la vencedora.

