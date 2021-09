Alberto Contador afirma que entiende a Superman López, pero también le recuerda una cláusula del contrato con el Movistar

Alberto Contador, uno de los siete privilegiados que han ganado las tres grandes carreras del ciclismo mundial, dio a conocer su opinión acerca del fin de la relación contractual entre Miguel Ángel López y el Movistar Team. El expedalista expuso, en entrevista con el medio radial A Diario, que entiende el disgusto que durante la Vuelta a España pudo llegar a tener el boyacense, luego de que se le pidiera mermar el ritmo en la etapa 20 pero también, dejó claro que contractualmente los deportistas deben hacer lo que les solicita su equipo.

“Nunca había vivido lo de Superman López. Estaba cubriendo la vuelta y me puse a preguntar al equipo y nos dijeron que se bajó, que no quería seguir”, comenzó afirmando Contador acerca de lo sucedido, que el cafetero se rehusara a culminar la etapa 20 de la competencia.

El chaval de Pinto añadió que entiende la posición de López, capo de filas con Enric Mas, pero dejó entrever que le faltó cabeza fría para manejar la situación:

“Vimos la versión del corredor, estaban diciendo una dirección que no compartía, la de no tirar cuando él estaba peleando por el tercer puesto; por ese lado entiendo que no le gustara. Cuando tú firmas el contrato, tienes una cláusula en la que tienes que seguir las órdenes del equipo. Para la rescisión del contrato supongo que se habrán acogido a esa cláusula”, explicó.