Estos serían los cuatro finalistas de ‘MasterChef Celebrity’, solo un hombre estaría

‘MasterChef Celebrity’ se ha convertido en el programa más visto de los fines de semana en Colombia no solo por el talento de los famosos a la hora de cocinar, sino por las polémicas que cada ocho días se arman por cuenta de los mismos participantes. Actualmente, el programa está en su recta final y al mismo tiempo, en su etapa más ‘caliente’ pues ningún televidente pasa por alto cualquier detalle que genere opiniones divididas; asimismo, hay varios personajes que son los ‘más queridos’ mientras que poco a poco se arma la baraja de posibles ganadores.

Sobre esto, recientemente se conoció un hecho que generó diversas emociones entre los fanáticos del reality show: en Twitter circula una imagen que sería de la final y que mostraría a los cuatro famosos que llegaron hasta dicha fase.

Si bien la foto no es de la mejor calidad y fue tomada desde lejos, se evidencia que los participantes que allí aparecen son Liss Pereira, Viña Machado, Carla Giraldo y Frank Martínez. En los comentarios del trino, varios usuarios se preguntan si Gregorio Pernía aparece en aquel grupo, pues a pesar de que varios indican que sí, no es muy claro debido a la poca nitidez de la fotografía.

“Cuando sabes que @frankelflaco es finalista en #MasterChefColombia, te da un fresquito ver cada capítulo”, escribió la usuaria de Twitter que compartió la imagen; por otra parte, otra persona trinó “Acabo de ver un TikTok donde decían que los 4 finalistas de MasterChef eran Viña, Carla, Frank y Liss, y que habían grabado 4 finales posibles para que no se filtrara el ganador. La verdad espero que el ganador(a) sean Frank o Liss”.

Sobre las cuatro posibles finales hechas por RCN para evitar filtraciones también hay que decir que ha generado polémica. Hace pocas semanas, la periodista, Catalina Maya (y más reciente eliminada del concurso) concedió una entrevista a Diva Rebeca, personaje interpretado por Omar Vásquez en la que reveló que se habían grabado dicho número de finales diferentes para que no se diera por enterado el nombre del ganador antes de que aquel momento fuera transmitido por televisión.

“Es que sabes qué, no sabemos quién ganó. De verdad Diva, no sabemos, pero no sabemos quién ganó. Yo con los cuatro quedaría muy feliz”, sin embargo, Diva ya conocía el motivo y esto fue lo que explicó: “Grabaron cuatro ganadores ficticios, grabaron cuatro veces, ganó tal, ganó tal, pero hasta el último día se va a saber”.

Por otra parte, Ariel Osorio, presentador del programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, reveló cuales son los 4 finalistas de los que habló Catalina Maya con ‘Diva Rebeca’. La primera en ser anunciada fue la integrante de los humoristas, Liss Pereira; acto seguido, continuó mencionando a los famosos restantes.

“Por ahí hay una más cercana al corazón de Catalina Maya que yo sé que le gustaría que ganara, la otra mujer finalista es Carla Giraldo (…) La tercera finalista, miembro de las ‘4 babys’ es Viña Machado, y el caballero que, a pesar de todas las adversidades, en contra de lo pensado, porque no hacía ni un agua hervida, es Frank Martínez, el humorista sorpresivamente llega a la final, pero como ustedes lo escucharon de la boca de la misma Catalina Maya, se hicieron cuatro finales alternativos”, mencionaron en aquel magazín; teoría que concuerda con la imagen que se ha vuelto viral en Twitter.





