La millonada que se ganaría James Rodríguez si se va a jugar a Catar

La última vez que James Rodríguez disputó un partido oficial con Everton fue en mayo pasado. Foto: Everton

Sería cuestión de tiempo para que James Rodríguez llegue al fútbol de Catar, puntualmente al Al-Rayyan. Desde la noche de este domingo 19 de septiembre, el periodista Felipe Sierra dio a conocer que el colombiano viajó a los Emiratos Árabes Unidos, situación que empezó a especular sobre su posibilidad de abandonar el Everton con el fin de buscar más minutos y protagonismo, aspectos que, bajo la dirección de Rafa Benítez, parece no conseguir próximamente.

La liga de Catar, así como la de China o Arabia Saudita, es una competición que viene en ascenso, y la cual, a diferencia de otros países en Europa, tiene la posibilidad de pagar sueldos muy altos en el mercado. Y James no sería la excepción. De acuerdo con el periodista Paul Joyce, de The London Times, este estaría negociando una remuneración de 200.000 libras esterlinas semanales (cerca de 890 millones de pesos), que equivaldrían a 11,2 millones de euros al año.

Pantallazo

Este salario, sin duda, representaría un aumento importante teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información divulgada en su momento por el diario AS, en el conjunto inglés recibe poco más de 8 millones de euros por temporada, siendo así la remuneración más alta de la institución. De hecho, en el segundo escalón aparece Yerry Mina, quien recibe unos 7,2 millones.

Sin embargo, la información divulgada por el periodista Jeff Kinyanjui, a través de su cuenta de Twitter, daría cuenta de un sueldo muchos mayor, pues estima que los agentes de Rodríguez esperan poder concretar el acuerdo en unas 300.000 libras esterlinas a la semana.

Pantallazo

JAMES VIAJÓ A CATAR Y NEGOCIA SU SUELDO:

Luego de ser vinculado por varias semanas con el Porto, en un canje con su compatriota, Luis Díaz, parece un hecho que el colombiano terminará cerrando su vinculación con el mencionado equipo de Catar, donde el mercado de transferencias cierra el próximo 30 de septiembre. Sierra, dio a conocer que James había llegado a Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, para llevar a cabo los exámenes médicos.

Posteriormente este publicó que, habiendo completado las pruebas, el volante ‘Cafetero’ partió rumbo a Doha, la capital de Catar, para ajustar, personalmente, los detalles relacionados con el sueldo; incluso, afirma el comunicador colombiano, este estaría conociendo la sede deportiva y el estadio de la escuadra.

Pantallazo

Por el momento se desconocen las condiciones contractuales sobres las que estarían trabajando el equipo asiático y el Everton. Sin embargo, los reportes apuntan a que James estaría buscando irse a préstamo hasta diciembre, para tener minutos, y luego empezar a negociar con un club en Europa cuando se abra el mercado de invierno. Además, cabe tener en cuenta que su contrato con los ‘Toffees’ termina el 30 de junio del 2022.

¿Fuera de los planes de Benítez?

Este sábado 18 de septiembre Everton perdió por goleada 3-0 frente a Aston Villa, en condición de visitante, en el estadio Villa Park, en el juego correspondiente a la quinta jornada de la Premier League. El técnico Benítez completó otro partido sin contar con James Rodríguez, quien se quedó fuera de la convocatoria.

Parece que las ausencias del cucuteño responden a un problema físico, ya que así lo manifestó en rueda de prensa posterior: “[James] estaba un poco preocupado por su músculo” debido a que “estaba teniendo un pequeño problema y por eso decidimos que teníamos que esperar, así que no estaba disponible. Eso es todo”.

FILE PHOTO: Britain Football Soccer - Newcastle United v Derby County - Sky Bet Championship - St James' Park - 4/2/17 Newcastle United manager Rafa Benitez Mandatory Credit: Action Images / Ed Sykes Livepic/File Photo

Sin embargo, esta versión contrasta con la entregada por el ‘10’ hace poco más de una semana durante una transmisión en su cuenta de Twitch. “Estoy físicamente bien. No crean en todo lo que dicen. Me estoy entrenando bien, me siento bien y preparado para lo que me toque y lo que viene”, sentenció.

La última vez que Rodríguez jugó un partido oficial con Everton fue el 16 de mayo, cuando disputó 78 minutos en la derrota 1-0 frente al Sheffield United por la fecha 36 de la Premier. A partir de allí, se perdió siete partidos: dos en el cierre de la temporada pasada y los cinco que hasta el momento se han desarrollado en la edición 2021-22.

SEGUIR LEYENDO: