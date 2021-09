Yeferson Cossio y Jhonny Rivera regalaron dinero en las calles de Medellín

Bastante comentado fue el encuentro entre Jhonny Rivera y Yeferson Cossio, quienes compartieron juntos desde el viernes pasado, según lo que ambos dejaron ver a través de sus cuentas de Instagram, desde las cuales sus millones de seguidores se mostraron sorprendidos de verles juntos.

Sin embargo, mayor fue la sorpresa para muchos cuando el cantante de música popular explicó las razones por las cuales llegaron a conocerse.

Resulta que el multimillonario influenciador le envió una invitación a Rivera por medio de mensajes internos y él, sin dudarlo, aceptó ir hasta su casa de Medellín, pues admite que es admirador suyo desde hace mucho tiempo atrás. De hecho, fueron varias las historias que dedicó a resaltar su humildad y personalidad.

“Recibí una invitación de su parte a comer, aunque en un principio se me hizo extraño porque él es una persona muy exitosa, pero me puse muy feliz porque lo admiro mucho a él y a su novia (Jennifer Muriel). Entonces fui y me encantó ver cómo vive: tiene 12 perros que le faltan hasta las paticas y fue bonito conocerlo, sobre todo por su parte humana” explicó Jhonny Rivera.