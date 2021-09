Una estrategia que dejó con delantal negro a Marbelle y Carla Giraldo en ‘Masterchef Celebrity’

La competencia continúa en ‘Masterchef Celebrity’ por lo que las celebridades en el capítulo de este 18 de septiembre se enfrentaron a ingredientes especiales que pusieron a prueba el conocimiento adquirido a lo largo del programa. El programa abrió una vez más con el temido reto de la caja misteriosa, no sin antes darle la tradicional bienvenida organizada por Gregorio Pernía poniendo la pizca de diversión, lo que le quita un poco de tensión a la noche.

“Entramos bailando porque venimos de una prueba en equipo donde había odios, resquemores, limaduras, entonces rico de hacer borrón y cuenta nueva”, mencionó Viña Machado.

Sin embargo, Gregorio Pernía si notó que el ambiente entre algunos concursantes estaba caído por lo que señaló que el único que estaba integrándose a su bienvenida era Pity Camacho.

“Solo Gregorio es capaz en ir de 0 a 100 en cinco segundos, nadie es tan enérgico como Gregorio, de pronto un Beagle”, señaló Liss Pereira; por su parte, Marbelle agregó: “Era un ambiente como que todos queremos entrar contentos, pero no, o sea como que sí, pero no”.

Desafortunadamente, para todos los participantes y en especial para aquellos que no han ganado el anhelado ‘pin de inmunidad’, Claudia Bahamón les anunció que “Señores, vamos a comunicarles que nunca más habrá pin de inmunidad”, por lo Viña Machado dijo que fue una buena noticia porque todos deberían cargar con la misma cruz.

“Nunca lo vi, no lo voy a ver y ya, se me fue”, indicó Frank Martínez.

Al momento de levantar la ‘Caja Misteriosa’, los participantes encontraron diversidad de ingredientes de mar para ejecutar preparaciones internacionales, a lo que el chef Christopher Carpentier agregó: “Deberán preparar un plato completo que esté inspirado en alguna ciudad, región, país, localidad obviamente fuera de Colombia”.

Tomada de Canal RCN en vivo

Además de los ingredientes que encontraron bajo la caja, tuvieron una canasta de apoyo y una mesa llena de distintos productos para combinar con los que ya tienen sobre el mesón de la cocina.

“Muy importante tomarse unos segundos antes de empezar el reto, para saber qué receta van a hacer, a qué lugar del mundo quieren ir y partir de ahí desarrollar una receta que tenga coherencia con su presentación. Queremos sabores muy definidos, salsas divinas, guarniciones deliciosas y proteínas bien tratadas”, mencionó Nicolás de Zubiría.

Para este reto tuvieron 60 minutos para elaborar su mejor plato y llevarlo ante los jueces, además, de no poder prestarse ningún ingrediente entre los concursantes y mucho menos ayudar a sus compañeros. Finalmente, pese a que los jurados habían anunciado que no comerían de todos los platos, terminaron aceptando el reto y probar cada una de las preparaciones de los concursantes, con las observaciones de los errores cometidos que al nivel en el que avanza la competencia no deben cometerse.

El triunfo del reto de la ‘Caja Misteriosa’ se quedó en manos de Gregorio Pernía, quien debió organizar cuatro parejas conformadas por: Liss – Frank, Catalina – Diego, Pity – Viña y Carla – Marbelle. Momentos después de haber organizado los grupos, el actor debió abandonar la cocina para ir a descansar en la sala de espera mientras veía a sus compañeros cocinar a través de la pantalla de un televisor.

Tomada de Canal RCN en vivo

Cabe destacar que el motivo por el cual Gregorio abandonó la cocina, fue porque los cocineros debieron hacer sus preparaciones con un muro de por medio, sin la posibilidad de ver lo que preparaba su compañero; algo que agregaba dificultad al reto es que debieron presentar la misma receta, el mismo emplatado pero, solamente escuchando las instrucciones que se daban a través de la pared.

Tomada de Canal RCN en vivo

Mientras sus compañeros sufrían con las preparaciones, Gregorio estaba observando los errores que cometían y señalaba que le gustaría estar en el balcón, orientando a los cocineros para que todo les saliera bien. Entre gritos y chiflidos de la presentadora como de los concursantes llegó el turno de emplatar, los nervios se apoderaron del ambiente en la cocina y la ansiedad se convirtió en uno de los ingredientes antes de levantar las manos, dando paso a ver si lo cocinado era exactamente igual al de su pareja.

Tomada de Canal RCN en vivo

La pareja que se llevó el delantal negro fueron Carla y Marbelle, su plato fue el que más inconsistencias tuvo, entre lo que les recalcaron fue el exceso de sal, la calidad de la pasta, entre otras.

