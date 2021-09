Marco Caicedo habló sobre la llegada de Teófilo Gutiérrez al Deportivo Cali: “Necesitábamos picante”

Atrás quedó la salida del entrenador uruguayo Alfredo Arias de Deportivo Cali. El club azucarero, que ocupa la posición número 15 de la Liga BetPlay II 2021 con 9 puntos, ya piensa en mejorar para meterse en el grupo de los ocho clubes clasificados a cuadrangulares finales y por supuesto en luchar por el título de la Copa BetPlay 2021 en las semifinales contra Atlético Nacional.

Pues bien, el presidente de la Asociación Deportivo Cali, Marco Caicedo, se refirió al presente del club vallecaucano y destacó uno de los fichajes estelares de la temporada en el fútbol profesional Colombiano: Teófilo Gutiérrez.

Luego de que gracias al penalti convertido por Teo en el estadio de Palmaseca, Deportivo Cali eliminó a América de Cali de los cuartos de final de la Copa Colombia, Marco Caicedo se mostró contento con el rendimiento del equipo vallecaucano en los últimos días, pues considera que el potencial de los jugadores es importante y que se puede soñar con lograr grandes objetivos.

Sobre la llegada del exdelantero de River Plate y Junior de Barranquilla, el presidente dijo que al club le hacía falta el picante que tiene este futbolista, quien también fue expulsado del compromiso entre verdes y rojos del pasado miércoles 15 de septiembre por un problema con Gustavo Torres antes de comenzar el segundo tiempo. Esto le dijo Caicedo al programa Los Dueños del Balón en Antena 2 Cali:

Estoy muy contento con Teo, hemos establecido una gran amistad y nosotros en particular necesitábamos picante. La dinámica del fútbol necesita controversias y Teófilo es un hombre que ha madurado enormemente

Caicedo añadió que con Teófilo en su plantilla quienes tendrían que preocuparse son los rivales a los que enfrente el atlanticense, que a sus 36 años llegó a su noveno equipo de fútbol:

No solo por sus condiciones técnicas, sino por su experiencia, los que tienen que preocuparse son los rivales. Tenemos once finales, es una tarea difícil pero no imposible, y necesitamos un rendimiento del 66 %