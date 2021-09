El ‘Tino’ Asprilla aseguró que critica a James Rodríguez porque son amigos: “Por mucho que uno lo quiera defender, hay cosas que son imposibles”

'Tino' Asprilla y James Rodríguez.

En los últimos días, Faustino Asprilla ha dedicado algunos comentarios con respecto a la situación deportiva de James Rodríguez en el Everton. El mítico jugador de la selección Colombia se refirió a esto en el programa Zona Franca de Red Mas TV y aseguró que el volante de 30 años es su amigo y por este motivo realiza las críticas.

“Yo trabajo en un programa y ponen temas de James; ‘James hizo esto, James dijo lo otro’. Entonces uno tiene que ser lo más honesto posible con la gente que está detrás de la pantalla. Cuando James dice que no sabe con quién juega el equipo, no puedo decir que me parece muy bien; no está bien hecho”, expresó el panelista de ESPN refiriéndose al motivo de sus constantes críticas.

En redes sociales han tildado al delantero que triunfó en Newcastle United y Parma en Europa de “envidioso”. El exjugador salió al paso a las críticas asegurando que James es su amigo y siempre va a querer que le vaya bien, sin embargo, hay situaciones que son indefendibles “ Por mucho que uno lo quiera defender, hay cosas que son imposibles. Él es amigo mío. Yo siempre he pedido a James para Colombia por su forma de jugar con la camiseta de la selección” .

‘Tino’ Asprilla destapó los motivos por los que no contrataron a James Rodríguez en Italia

En el programa Equipo F, de ESPN, el ‘Tino’ manifestó que sostuvo una serie de diálogos con un empresario italiano, en el marco de la reciente fecha de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, quien le confesó que los clubes no hicieron un mayor esfuerzo por James a raíz de los problemas extra futbolísticos que ha tenido en el último tiempo:

Ahorita en las Eliminatorias, en Barranquilla me encontré con un empresario. Coincidimos en un restaurante. Él habla muy bien español, es italiano, trabaja con la gente del Manchester. Me contó una historia de que a James, ahorita en este mercado, se lo ofrecieron a todos los equipos de Italia y nadie lo quiso recibir por los problemas por estar hablando en Twitch”, apuntó Asprilla en primera instancia.

El verdadero ‘problema’ para Faustino radica en que Rodríguez ha perdido, de cierta forma, la buena reputación que había construido en el ‘Viejo Continente’. “Cuando un futbolista hace un nombre, en Europa respetan mucho eso y es fácil que te contraten. Lo que preocupa es que tengan que llamar para rifar a James por todos los equipos y nadie lo escoja. Normalmente se tendrían que pelearse por él. El Milan no fue a preguntarlo, tuvieron que ofrecerlo para analizar la posibilidad”, concluyó al respecto.

