Edwin Cardona regresó a la convocatoria de Boca Juniors, podría ser titular ante Atlético Tucumán

Si bien Boca Juniors está noveno y a ocho puntos de la cima de la tabla en la Liga Profesional, su entrenador, Sebastián Battaglia, no pondría a los titulares para enfrentar a Atlético Tucumán este sábado 18 de septiembre a las 6:15 de la tarde, hora colombiana, por la decimosegunda fecha del torneo. Salvo el arquero, el DT guardaría al resto de los jugadores titulares para el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina ante Patronato, el próximo miércoles.

El conjunto xeneize jugó el martes ante Defensa y Justicia, y por la proximidad de la fecha, habría decidido no exigir a los jugadores que enfrentaron al Halcón de Varela.´´ Con vistas al cotejo ante el Decano, Battaglia empezó a mover las piezas y dio señales en la práctica de fútbol de este jueves, donde armó un once donde el único titular habitual fue Agustín Rossi. El resto fue un mix de jugadores que no suelen ser titulares y algunos juveniles.

La prueba que realizó incluyó a varios que vienen sumando minutos de a ratos como Frank Fabra (los estudios arrojaron que no está lesionado y viajará a Tucumán), Esteban Rolón, Alan Varela y Cristian Pavón, y con muchos chicos del club, que el DT conoce muy bien ya que antes de asumir el cargo en la Primera dirigió la Reserva.

En ese ensayo se sumó Edwin Cardona, que ya había sido incluido en el equipo suplente en el fútbol formal antes de medirse con Defensa, donde finalmente quedó al margen de los concentrados. Esta vez, la suerte del colombiano de 28 años sería diferente y pasaría a ser el enganche en el 4-3-1-2 que piensa el entrenador.

Cabe recordar que Cardona no juega en elenco azul y oro desde el pasado 8 de agosto cuando fue clave para el empate (1-1) ante Argentinos en la Bombonera, aunque después vio la roja por doble tarjeta amarilla a 14 minutos del final). Ante la duda de su continuidad luego del 31 de diciembre, cuando se le vencerá el préstamo, la chance de jugar el sábado sería importante para el volante cafetero si pretende seguir vistiendo la casa de Boca Juniors.

Cardona ya fue dirigido por Battaglia en uno de los dos encuentros que disputó por el campeonato. Jugó 69 minutos en la derrota por 2 a 0 contra San Lorenzo el pasado 28 de julio por la tercera fecha cuando el Xeneize debió jugar con juveniles sumado al -por entonces- técnico de la Reserva luego de que el plantel profesional junto al cuerpo técnico rompió la burbuja sanitaria en el segundo partido contra Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, cuando fue eliminado en Brasil.

El equipo que plantó este jueves Battaglia fue con: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Lisandro López, Renzo Giampaoli, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolón, Alan Varela; Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini.

El objetivo de guardar a los titulares para la Copa Argentina, encuentro que será el miércoles ante Patronato, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 7:30 de la noche, hora colombiana, es que se trata de una de las dos llaves que le quedan a Boca Juniors para poder clasificarse a la Copa Libertadores de 2022. Para ello deberá ganar ese torneo.

