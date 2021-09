Corte devuelve la personería jurídica a la Colombia Humana de Gustavo Petro

Bogotá, 12 de junio de 2018. El candidato a la presidencia Gustavo Petro, se reunió con las centrales obreras y sindicatos. (Colprensa - Luisa González).

En la noche de este 16 de septiembre el senador, Gustavo Petro, logró una importante victoria política, la Corte Constitucional le devolvió la personería jurídica a su movimiento Colombia Humana con la que participó en alianza con el partido Mais en las elecciones tanto legislativas como presidenciales del 2018.

Con ponencia del magistrado, Alejandro Linares, 8 votos a favor y uno en contra, el alto tribunal respaldó la tutela que interpuso el político frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la resolución No. 3231 mediante la cual negó el reconocimiento de la personería jurídica a la Colombia Humana porque, según la ley, necesitan sacar al menos 3 % de los votos válidos en las elecciones de Senado.

“Colombia Humana no cumplió con ese requisito, porque en las elecciones de Senado no se presentó oficialmente por firmas, sino con los avales del Mais, ASI y la UP en la Lista Decentes”, aseguró la CNE en su momento. Aclararon en su decisión que si bien Petro superó 3 % del voto total en las elecciones presidenciales, la norma contempla que los votos válidos para alcanzar el reconocimiento se dan en los comicios al Congreso.

Así las cosas, lo sentenciado por el CNE queda anulado por decisión del alto tribunal que tuvo como argumento el Estatuto de Oposición pues dejar sin personería al movimiento de Petro sería desconocer las garantías de la oposición en Colombia.

Bogotá. Febrero 18 de 2018. En la localidad de Suba la campaña del candidato a la presidencia Gustavo Petro se reunió con el fin de aportar al candidato. (Colprensa - Diego Pineda)

Uno de los primeros en reaccionar a la noticia, fue el senador Armando Benedetti quien hace parte del Pacto Histórico.

“La gente cree que una democracia es aquella donde las mayorías se imponen. Ese es un concepto para tontos. La democracia significa que tú les des garantías a las minorías para que algún día sean mayorías dentro del rigor de la ley y la Constitución. Era improbable, era poco probable creer que una democracia no le brindaba un partido político a la segunda fuerza de las últimas elecciones presidenciales, sacó ocho millones y medio de votos y el Congreso, estúpidamente, ya se había negado a darle esa personería jurídica. Como siempre, son los jueces los que corrigen las estupideces del Congreso”, sostuvo.

Por su parte, el también senador Roy Barreras, señaló: “Otra gran noticia para el Pacto, la personería jurídica de Colombia Humana. Se hace justicia con los 8 millones de electores de Gustavo Petro. Ahora nuestra lista única al Senado paritaria e incluyente será más fuerte”.

Gustavo Petro ha intentado obtener la personería desde el 2018, cuando perdió la segunda vuelta contra el presidente Iván Duque. Precisamente, el argumento fue que deberían tener una representación para esos más de 8 millones de votos que logró Petro en la segunda vuelta.

En desarrollo...