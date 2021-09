Capturaron a alias ‘bolas’ y alías ‘mono’, cabecillas de la estructura Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia

Las FARC de Santrich y Márquez cuando anunciaron la Segunda Marquetalia

En la mañana de este 16 de septiembre, se dio a conocer que en las últimas horas cayeron en el Huila el primer y segundo cabecilla del frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, Hamir Contreras Cubillos, alias ‘Bolas’ o ‘El Viejo’ y a Jerry Contreras Bravo o ‘Mono’, acusados de numerosos homicidios, extorsiones y reclutamiento de menores. La captura de los dos criminales se dio en una operación adelantada por unidades de la Quinta División del Ejército y Policía Nacional, de acuerdo, con información de la Revista Semana.

“Los cabecillas del Grupo Armado Organizado residual, fueron capturados en flagrancia en la vereda Bajo San Isidro del municipio de Campoalegre, hallándoseles en su poder dos pistolas, dos proveedores y 65 cartuchos de diferentes calibres”, explicaron las autoridades en un comunicado.

Y explicaron que el éxito de este operativo permite neutralizar sus planes criminales trazados por alias ‘Iván Márquez’ tales como: “continuar con los homicidios de integrantes de las Farc que se acogieron al proceso de paz, así mismo, se afectan las intenciones de reorganización, orientados por parte de la Segunda Marquetalia, atacando directamente su mando y control y el cumplimiento de los planes estratégicos trazados por ‘Iván Márquez’ de expandir las capacidades delictivas en los departamentos del Meta, Caquetá, Huila y Tolima”.

Además, las autoridades celebraron que se logró afectar el direccionamiento de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales, RAER, encargadas de la inteligencia delictiva y ejecución de acciones armadas.

La captura se dio a tan solo dos semanas de que el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, revelara en el municipio de Planadas el plan de recompensas que su Administración estableció, de la mano de las autoridades y organismos de seguridad, para dar con el paradero y captura de los dos cabecillas. El mandatario aseguró que se ofrecería hasta $100 millones.

Un informe de la Fundación Pares da cuenta de los diferentes grupos que se han creado conformados por las disidencias de las Farc entre los que se encuentra el liderado por alias `El Paisa´, ´Romaña´, ‘Iván Márquez’ y `Walter Mendoza´, este documento da cuenta que pese a que están refugiados en el país vecino hace presencia en el Bajo Cauca antioqueño, el Sur de Córdoba, El Catatumbo y otras zonas de frontera con Venezuela como Arauca, Guainía y Vichada, con algunos reductos en Nariño y Cauca.

Sin embargo y a pesar de la reagrupación algunos investigadores advierte, como los de la Fundación Ideas para la Paz, que dicho grupo está aún lejos de tener las dimensiones y capacidades de las antiguas Farc. Pues si bien busca evocar a esta guerrilla, se asemeja más a una combinación ecléctica de facciones armadas que aspiran a tener mayores niveles de autonomía y que buscan respaldo económico o ganar sustento ideológico.

Además, aseguraron que “Si bien ha ido sumando agrupaciones locales y expandiendo así su influencia, su capacidad militar continúa siendo limitada, con algunas excepciones”, pues aunque aún no es preciso el número de integrantes, pese a que está conformada por exmiembros de las Farc en este punto tiene más número de nuevos reclutas “colombianos y venezolanos con poco entrenamiento y adoctrinamiento político”, y que no ha sido muy activos militarmente. Por lo que, han evadido la confrontación con el Estado y no ha incurrido en acciones de alto impacto.





